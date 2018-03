¿Estuvo bien que Katy Perry le haya robado un beso a un joven?

Benjamín Glaze, de 19 años, se prepara para realizar su presentación y recibir la devolución del jurado de American Idol. Todo marchaba normal hasta que sucedió lo inesperado. De pronto, sin que se lo imaginara, el joven se encontraba recibiendo un beso en la boca de Katy Perry, la mega estrella de la música a nivel mundial que también oficia de jurado en el ciclo televisivo de cazatalentos.

Luego llegó la sorpresa y el desconcierto por la situación. Cuando volvió en sí mismo, el joven se dio cuenta que la estrella del pop a nivel mundial le había robado un beso. El hecho no tardaría en convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Sólo debieron pasar algunas horas para que Katy Perry y el joven cantante Glaze se convirtieran en el tema dominante en redes como Facebook y Twitter.

Si bien al principio todos los comentarios giraban en torno a la “fortuna” que había tenido el joven por el beso que le había robado Katy Perry, la situación tuvo un imprevisto giro de 180 grados y la morocha pasó de estar en un pedestal a quedar virtualmente sentada en el banquillo de los acusados.

Millones de usuarios vieron la otra cara de la moneda y comenzaron a cuestionar la actitud de la cantante que, pese a la negativa del joven, corrió la cara y juntó su boca con la del participante. Antes del beso, el joven había dejado claro que no besaría a una persona a menos que estuviera en una relación. Además, después aclaró que nunca había besado a nadie y que quería reservar la sensación del primer beso para vivirlo con alguien especial.

Para miles de internautas esto resultó ser un agravante ya que pese a que el joven se había negado amablemente a dar un beso, Katy Perry forzó la situación. En este marco, muchos comenzaron a preguntarse si la actitud que tuvo la cantante es la misma que manifestaron decenas de directores, productores y actores de Hollywood que hoy están bajo la lupa por los abusos que se han ido denunciando.

En medio del fuerte debate que se ha generado por los denuncias de abusos que hoy salpican a una gran cantidad de hombres de la farándula mundial y en pleno auge del movimiento #MeToo, debido al escándalo del productor de cine Hervey Weinstein, que fue acusado por más de un centenar de mujeres, el debate por la actitud de Perry tomó más fuerza en las últimas horas.

Todo sucedió cuando el joven interpretó una canción y al finalizar su actuación, uno de los jueces, Luke Bryan, le preguntó con una frase extraída de la canción de Perry 'I kissed a Girl': "¿Has besado a una chica y te ha gustado?". El joven, confesó que nunca había besado a una chica y fue entonces cuando Kate Perry le invitó a acercarse a la mesa del jurado y le invitó a darle un beso.

El joven se lo dio en la mejilla, pero Perry giró el rostro y le besó en los labios, Glaze expresó su sorpresa y trastabilló hacia atrás antes de despedirse de los jueces. Luego Glaze fue consultado por las sensaciones que le había dejado el hecho. Benjamín afirmó que "estaba un poco incómodo. Quería guardarlo (el primer beso) para mi primera relación. Quería que fuera especial", señaló al 'New York Times'.

Hasta el momento, ni Katy Perry, ni los productores, ni la cadena han salido a hablar del tema que es tendencia mundial. Tal ha sido la lluvia de acusaciones que sufrió Perry por redes sociales, que el joven cantante decidió salir a poner paños fríos a la situación con un comunicado a través de Facebook. "No creo haber sido acosado sexualmente por Katy Perry y estoy agradecido por los comentarios y críticas de los jueces. Me sentí incómodo en el sentido de que nunca antes había sido besado y no lo esperaba" dijo.