Baby Etchecopar fue acusado de violento por el Instituto Nacional de Mujeres

Emitieron un comunicado oficial donde hablaron de sus dichos en su programa radial

El Instituto Nacional de las Mujeres denunció por "violencia simbólica y discriminación" a Baby Etchecopar por algunos de sus últimos dichos en su programa de radio.

Según indicó el organismo en un comunicado, tomaron la decisión de actuar por "el hecho de que varios de sus dichos sobre la diversidad sexual y el movimiento de mujeres pueden considerarse discriminatorios y vulneratorios de los derechos de estos colectivos".



Etchecopar dijo, entre otras cosas, refiriéndose a Malena Pichot: “Y después sale una imbécil, feminazi, cansada de vapulear gente, cansada de humillar gente y cansada de etiquetar hombres por ese miedo aterrador al pene. Después de que se cansó durante dos, tres años y todas estas chotas, forras, tortilleras asquerosas se cansaron de etiquetar hombres y decir que feminazi y femicida y montón de femichota".

El organismo también resaltó otras polémicas declaracioens: “Para un grupo de gente despreciable entre las que se encuentran Pichot, la que habló en el acto el otro día, los que pintan con aerosoles como si fuera heterosexual un castigo (sic). Que son ratas, son lacras: imagínense cuando uno limpia la pileta de natación y encuentra chicles, pelos, escupidas, eso es lo que queda en el filtro del país. Esta gente, desagradable. Que no luchan por nadie más que por ellos, con un egoísmo supremo. Donde no les importa la mujer torturada, golpeada, asesinada, puesta al servicio de la prostitución. Les importa nada más poder chuparle la boca a otra mujer en un “tortazo” en la puerta de La Biela porque se estaban besando y no las dejaron. Asqueroso. Repugnante. Pero lo mezclan con los DDHH, con los desaparecidos para meterse en el medio y poder besarse tranquilo (sic)".

En INAM agrega en su texto: “Es conocido el estilo provocador que caracteriza al periodista a través de las declaraciones que realiza sobre diferentes hechos, problemáticas sociales y figuras públicas (...) y como comunicador social y al utilizar el espacio radioeléctrico -el cual es considerado bien público- hay ciertos deberes y responsabilidades sobre lo que se dice en un medio de comunicación".

Finalmente, cierra: "Resulta imperioso – a fin de propiciar el cumplimiento de la mencionada legislación -, que quienes ejercen la función de comunicadores/as sociales prescindan en el ejercicio de su labor, de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, descrean y/o sexualicen al movimiento de mujeres".