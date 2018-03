¿Quién tiene la culpa de un accidente de este tipo?

| Publicado en Edición Impresa

Raúl Martínez Fazalari

Abogado especialista en delitos informáticos

En primer lugar hay que señalar que no existe legislación específica sobre este tipo de accidentes. Por lo tanto, al derivar de casos no resueltos ni establecidos, hay que apelar a acomodar normas a una acción no contemplada, y a la interpretación. Así, a la hora de buscar culpables, puede haber varios. En segundo lugar, la persona que estaba al mando del vehículo aunque él no manejase; el siguiente podría ser el programador del software, que falló; también el fabricante físico del aparato; él o los dueños del coche; y también la empresa Uber, aunque en este caso solo sería un intermediario entre el cliente que elige viajar con el servicio y la empresa dueña de los vehículos. En nuestro país no existen estos coches que se conducen solos, pero sí circulan, por ejemplo, drones. Y allí también hay un vacío legal.