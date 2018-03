Apartan al fiscal Stornelli de la causa por Río Turbio que enfrenta De Vido

El juez federal Luis Rodríguez apartó hoy al fiscal Carlos Stornelli de la causa que investiga un multimillonario fraude en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en el marco de la cual está preso el ex ministro de Planificación Julio De Vido, informaron fuentes judiciales. El magistrado tomó esa decisión a pedido de la defensa de la ex mano derecha de De Vido, el ex secretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta, procesado en la causa pero en libertad, según la resolución que firmó hoy.

Rodríguez argumentó que existe un "fundado" temor de pérdida de objetividad para Baratta por parte del fiscal Stornelli, quien apelará por "arbitrario" lo resuelto ante la sala II de la Cámara Federal porteña, informaron fuentes judiciales a la prensa.

Esta sala del Tribunal de Apelaciones, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, es la misma que ordenó a Rodríguez detener a De Vido tras un pedido de Stornelli que el juez había rechazado. Stornelli, como fiscal, pidió en un extenso dictamen la detención de De Vido y otros acusados y la Cámara Federal ordenó apresar al ex ministro al revocar una decisión contraria de Rodríguez.

El juez hizo lugar ahora a un pedido de Baratta para apartar al fiscal por entender que hay una "sensación fundada de pérdida de objetividad" a favor del acusado en relación a Stornelli. Rodríguez argumentó que Stornelli no valoró descargos de Baratta en relación a que no fue el firmante de convenios cuestionados en YCRT y reclamó su detención.

Además, según el juez, el fiscal no presentó pruebas de sus acusaciones ni "rebatió" los cargos que le hizo Baratta. Baratta y los demás acusados en la causa fueron procesados por Rodríguez sin prisión preventiva, en un fallo que ahora es revisado por la Cámara Federal. Ante el apartamiento de Stornelli, el fiscal de Cámara, Germán Moldes. deberá resolver qué fiscal designa para el caso.