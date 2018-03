“Justicia restaurativa”, el sistema que busca una salida al drama del delito en los jóvenes

El catedrático español Raúl Calvo Soler habló con EL DIA de esta propuesta, que intenta dejar atrás el conocido método del castigo

Un cambio de paradigma, una solución diferente, una propuesta alternativa para el drama del delito juvenil, acá en La Plata, y en cualquier parte del mundo. Se trata del sistema conocido como “justicia restaurativa”, que busca dejar atrás el método tradicional del castigo o “garrote” por otro más reparador para las víctimas.

Quien impulsa esta idea es el catedrático español, Raúl Calvo Soler (50), profesor de Derecho y Criminología en la Universidad de Girona, Cataluña, quien pasó por nuestra ciudad para explicar cómo se puede intentar una solución más eficaz y duradera para lo que hoy es una problemática sin solución.

“Históricamente se trabajó con modelos llamados retributivos, que lo que hacían era tomar al chico y castigarlo”, explicó Calvo Soler.

“Quedó demostrado en el tiempo que eso no sirve, que no provoca la respuesta o efecto deseado, que es la no reincidencia del menor en el delito. De ahí surge entonces esta manera distinta de encarar el tema, que se llama restaurativa”, agregó.

Según el catedrático español, “cada vez que un chico comete un delito hay un desequilibrio en la relación entre el victimario y la víctima y el victimario y la comunidad. Se produce una ruptura, hay algo que se rompe. Y eso que se rompe genera un desequilibrio. Por eso la única manera de superarlo es corrigiendo ese desequilibrio, restaurando lo que se ha roto. Que el chico entienda el daño que ha causado, que asuma las consecuencias negativas de su proceder y que haga algo que a la víctima le haga sentir que tiene otra vez el control de su propia vida, de sus propias decisiones”.

“Un ejemplo práctico de justicia restaurativa sería el caso de un grupo de chicos, que asaltó a una mujer mayor en la calle. Y que después, una vez que asumieron que lo que hicieron está mal, se comprometan todos los viernes, durante un año, a subirle las bolsas del supermercado a la casa”, explicó.

Calvo Soler indicó que el sistema de “justicia restaurativa” lleva más de 20 años aplicándose con gran éxito en Europa y que en nuestro país lleva cierto desarrollo en el partido de San Isidro.

Por eso, con apoyo del defensor del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, busca que en la Ciudad también haya actores para su puesta a punto.

“Los resultados son sorprendentes. Hablamos de un 99 por ciento de chicos que no vuelven a delinquir. Claro que para eso tenemos que trabajar junto a la Justicia y, con esto hablo de jueces y fiscales, colegios profesionales, las municipalidades, la Iglesia, las escuelas y todas las ONG o instituciones intermedias más importantes del lugar”, mencionó.

Para Calvo Soler, el debate de la delincuencia juvenil no pasa por bajar la edad de imputabilidad, que “no servirá para nada”.

“Es algo más profundo, una búsqueda más abarcativa, que intenta llegar al fondo de la cuestión para modificarlo de raíz”, concluyó.

Cabe destacar que el modelo de “justicia restaurativa”, en España, ya trabaja con delitos de alta intensidad o, los considerados más graves, “pero todo lleva su proceso. Primero debe haber conciencia de que esto tiene un sentido. Y de ahí empezar desde bien abajo, con los delitos de baja intensidad, que hoy son excarcelables, pero mañana se convierten en algo peor”, concluyó.