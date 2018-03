Cohen Arazi admitió que pagó por sexo porque “no soy Brad Pitt”, pero “nunca a menores”

El RR PP se entregó a la Justicia y el caso ya tiene 4 detenidos, pero antes se defendió ante las cámaras. Dijo que es inocente

El relacionista público Leonardo Cohen Arazi, mencionado en las denuncias por la red de trata de menores en Independiente, se entregó ayer a la Justicia aunque antes salió a defenderse públicamente: “Me siento inocente”, aseguró.

Reconoció que conoce “de un boliche” al futbolista del club Independiente sindicado como el “entregador” de al menos tres de sus compañeros a una presunta red de pedófilos y que el joven estuvo en su casa, pero negó ser parte de esa red y se aclaró que sólo es “un tarjetero de boliche”.

El domicilio de Cohen Arazi y su número de teléfono está mencionado en la causa que investiga la UFI 4 de Avellaneda, en la cual ya hay tres personas detenidas, hay libradas otras tres órdenes de captura y se hicieron varios allanamientos en distintos domicilios del gran Buenos Aires.

“Lo conocí a Joaquín en un boliche, nunca me contó que era víctima, él estuvo en mi casa pero había otra gente pero todos éramos mayores, no hacíamos orgías”, aseguró Cohen Arazi al canal de noticias TN. El nombre de Arazi no sólo está mencionado en la causa sino que hoy la ex Gran Hermano, Marian Farjat, aseguró que una vez estuvo en la casa del relacionista público vio a muchos menores y que el imputado presentó a uno de ellos como “su chongo”.

Indicó en el programa “Intrusos” que se trataba de uno de los futbolistas de Independiente y que lo veía como angustiado, al tiempo que detalló que declarará en la fiscalía sobre esta situación.

“Mi número de teléfono está mencionado en la declaración de una persona que es coordinador del club. No tengo la más remota idea de lo que se me acusa, ahora hay secreto de sumario, pero mi teléfono lo tiene medio mundo ya que trabajo como relaciones públicas, no conozco al árbitro Martín Bustos” (uno de los tres detenidos de la causa), sostuvo.

La causa por los abusos a tres jugadores de la divisiones inferiores de Independiente que vivían en la pensión del club es investigada tras la denuncia que realizó la propia institución, luego que un joven de 14 años, presunta víctima, se quebró y confesó los hechos al psicólogo de la pensión.

A partir de este denuncia la fiscal, María Soledad Garibaldi, tomó declaración a las tres presuntas víctimas y a los otros 53 futbolistas que vivían con ellos en la pensión, todos con cámara Gesell.

Detuvo al árbitro Martín Bustos como uno de los abusadores, a su abogado Carlos Tomás Beldi por haber destruido el celular de su defendido, lo que se consideraba como prueba, y a Ernesto Silvio Fleyta, de 24 años, en Budge.

Además se efectuaron diversos allanamientos en Escobar, Trenque Lauquen, Palermo y La Plata.

En el domicilio de Fleyta se secuestraron 3 pendrive, un disco rígido, una tablet y un teléfono celular y se cree que el joven era un reclutador de víctimas a través de la red social Instagram.

Voceros de la causa detallaron que no sólo se investigan los tres casos puntuales sino que hay una hipótesis firme de que se estaría antes una red de pedófilos que “compraban” servicios sexuales de menores a cambio de dinero. En el caso de los futbolistas, recibían botines, celulares, calzoncillos boxer y recargas en la tarjeta SUBE.

“Tengo a mi mamá, una familia, amigos que la están pasando muy mal porque me involucran en esto, es muy doloroso. Lo que yo haga en cuatro paredes con mayores de edad es un problema mío. Mi identidad sexual es un problema mío, soy gay pero eso no me hace culpable de un delito”, detalló Cohen Arazi. El relacionista público aseguró sentirse “preso sin estarlo” y que no ve la hora de declarar ante la fiscalía “para que todo esto se termine. Esto es una cagada, es muy doloroso, no se qué voy a hacer si voy preso”.

Indicó además que “están banalizando un tema tan aberrante como el del abuso (...); soy un trabajador independiente, eso no quiere decir que trabajo en el club Independiente”.

A Cohen Arazi lo complica también un tuit que escribió en 2012, buscando “futbolistas de 17 a 21 años con buen manejo de pelota para un casting”. “Pagué mil veces por sexo, claro. Pagué porque no soy Brad Pitt. Pero siempre que lo hice fue con mayores, dijo el RR.PP, ex prensa de Ricardo Fort y amigo de varios famosos.