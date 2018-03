Gonzalo Montiel dejó atrás una dolencia muscular y se perfila para ser titular en River

El lateral derecho jugaría en reemplazo de Camilo Mayada, quien debió viajar de urgencia a Uruguay por el fallecimiento de su hermana

| Publicado en Edición Impresa

El técnico de River, Marcelo Gallardo, ya tiene a disposición al defensor Gonzalo Montiel, recuperado de una lesión muscular, que se perfila para ser titular el próximo domingo ante Defensa y Justicia.

Montiel, quien sufrió una distensión muscular en el recto de la pierna derecha en la Supercopa ante Boca, se perfila para volver al primer equipo como lateral derecho en lugar de Camilo Mayada.

El uruguayo sufrió ayer el fallecimiento de su hermana Tatiana y el plantel le rindió homenaje con un minuto de silencio antes del inicio de la práctica matutina en el predio de Ezeiza.

Mayada ya había sido licenciado por el cuerpo técnico el pasado jueves, volvió a entrenarse el martes por la mañana y por la noche retornó a su país por lo que se descarta su presencia en el compromiso del domingo en el particular horario de las 11.

Ante esta situación, Gallardo deberá acelerar el regreso de Montiel ya que la otra opción para el puesto, el paraguayo Jorge Moreira, tiene menos chances por su larga inactividad.

El marcador de punta “guaraní” completó el partido amistoso del sábado pasado ante Universidad de Chile (3-0) en Santiago luego de cinco meses de inactividad y no sería conveniente que vuelva a jugar desde el inicio.

El paraguayo fue operado en diciembre del tendón rotuliano de la rodilla derecha y se reincorporó al primer equipo en el mencionado amistoso del sábado en Chile.

“Ese partido me vino bien para estar en ritmo y pelear por un lugar. Ahora estoy a la par de mis compañeros para volver a ganarme un puesto”, agregó el defensor que llegó al club en julio de 2016.

El resto del equipo será el mismo que conquistó la Supercopa Argentina y que venció a Belgrano de Córdoba por 3-1, como local, el domingo 18. Es decir, Franco Armani; Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rodrigo Mora.

MAYADA Y UN DURO MOMENTO

El jugador de River Camilo Mayada está atravesando un duro momento familiar, ya que ayer murió su hermana tras luchar muchos años con la anemia.

“Solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te amo para siempre hermana de mi alma! Te voy a extrañar infinitamente, se me rompe el corazón de no tenerte, pero nuestros recuerdos hermosos me dan mucha paz”, escribió el uruguayo en la red social Instagram.