Una cooperativa de mujeres salteñas fabricó más de 20 mil pañuelos por el aborto

El emprendimiento les permitió la organización y la independencia laboral

En 2012 un grupo de 30 mujeres fundó una cooperativa textil ubicada en la localidad salteña de Vaqueros que no sólo las ayudó económicamente sino que "le dio lugar a la mujer a independizarse laboralmente y de la violencia y opresión del hombre".

"Diseño mi pueblo" fue el nombre elegido para el taller que además de ropa y accesorios, el año pasado produjo 20 mil pañuelos verdes por la legalización del aborto que serán protagonistas este jueves 8 de marzo en la plaza del Congreso.

Los primeros encargos los recibieron en 2016 y en ese entonces confeccionaron una tanda de 500. Luego no pararon de crecer, aunque no todo fue fácil al principio.

"Nos costó encontrar alguien en Salta que aceptara imprimirle el mensaje que lleva el pañuelo", cuentan desde el emprendimiento. "Nos decían que no aceptaban el trabajo, que nos fuéramos porque no estaban a favor, hasta que encontramos a uno que no tuvo problemas".

Los pañuelos llevan la leyenda "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" y son verdes desde 2003 tras un consenso entre las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y las Católicas por el Derecho a Decidir.