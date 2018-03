Empleados del IOMA en alerta por falta de pago a empleados contratados

| Publicado en Edición Impresa

Empleados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) realizaron una asamblea en la que protestaron por la demora en el pago del personal contratado, por el anuncio de cierre del jardín maternal al que llevan sus hijos y porque no se efectiviza la cuota alimentaria de los sueldos embargados. “Los prestadores no cobran y los afiliados también llegan hasta acá con la angustia de que no se le autorizan medicamentos o prácticas y todos descargan su bronca contra nosotros”, sostuvo Luana Simioni, delegada gremial de ATE en IOMA.

En tanto, desde la obra social plantearon que las cuotas alimentarias de las ex parejas del personal de esa obra social comenzaron a hacerse efectivas ayer por la tarde. También aclararon que el personal contratado que factura por sus haberes tiene plazo de cobro de 90 días, pero eso se modificará a 60 días. Y en relación al cierre del jardín maternal al que asisten los hijos del personal de IOMA se comunicó que “no hay notificaciones acerca del cierre y el horario reducido se debe al período de adaptación de los niños por el inicio de clases”.

Lo que causó mayor alarma entre el personal que se reunió ayer en la obra social, es que se les anticipó que la semana que viene el jardín maternal “permanecería cerrado porque ya se agotaron las provisiones para servir los desayunos”.

“Todos los días se suma una nueva situación que pone mas tenso el clima, por ejemplo se retienen los embargos por cuota alimentaria, pero desde enero no se les paga a las madres, algo que no se puede entender”, dijo una madre que trabaja en la sede de 46.

De acuerdo a lo que se informó, la explicación que ofrecieron las autoridades de la obra social es que se produjeron “errores del sistema que se están solucionando”, pero el problema se acarrea desde el mes de enero.

Los empleados aclararon que, pese a que no se dio ninguna respuesta, no se cortó la atención al público.