Malena Pichot habló del malentendido con Sol Pérez y pidió disculpas

Hace algunos días, Sol Pérez salió a responderle a Malena Pichot después de una columna que la comediante y militante feminista había escrito en Página 12, donde supuestamente la criticaba. Sin embargo, Malena habló de un "malentendido" y pidió disculpas por si "sus palabras fueron poco claras".

Las declaraciones de Sol Pérez habían sido bastante poco felices para con la actriz: "No me siento representada por Malena Pichot, para conmigo tuvo una respuesta bastante desagradable. No me siento representada por alguien que dice algo así, como que si yo trabajo con mi cuerpo tengo que bancarme que me traten como prostituta en un evento", había expresado en una entrevista con Ulises Jaitt en su programa de radio.

Al día siguiente, Malena salió rápidamente a aclarar la situación, e incluso tuvo algunos elogios para la Chica del Clima: "Hice una nota hablando maravillas de ella en Página 12, ojalá la hubiera leído", aseguró.

Además, dijo apoyar las denuncias que Sol realiza acerca de que sea tratada como "prostituta" cuando es contratada en un evento: "De ninguna manera la insulté, siempre la banqué en su denuncia y expresé que si pudo expresarse con libertad, es por una lucha feminista que nos está ayudando a todas las mujeres a hablar y que a todas las mujeres nos pasan situaciones desagradables en los ambientes laborales vivamos de nuestro cuerpo o no", dijo Pichot en su descargo.

Por último, remarcó que "seguramente les pasa mucho más a las que viven de su cuerpo y eso es innegable. Es una pena que haya entendido mal mis expresiones y si le hice daño mil disculpas porque no fueron lo suficientemente claras, le pido mil disculpas".