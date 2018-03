Jennifer Lawrence reveló una particular exigencia para intimar con sus parejas

En una entrevista con el periódico inglés The Sun, la famosa actriz de Hollywood aseguró que no sólo no le gusta ser considerada un símbolo sexual, sino que en su vida privada es muy diferente a lo que muestran las cámaras.

La joven, de 27 años, aseguró que es "casi" misofóbica (fobia a los gérmenes) y que debido a esto rara vez tiene relaciones sexuales. La ganadora del Oscar señaló que incluso tiene problemas con dar la mano a la gente por este motivo.

Además, reveló una particular exigencia para intimar con sus parejas: los obliga a someterse a pruebas médicas para verificar que no tengan ninguna enfermedad de transmisión sexual antes de mantener relaciones.

“Si repaso mi pasado sexual, solo he intimidado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso”, dijo en la entrevista la actriz.

Jennifer Lawrence ha tenido tres parejas en el mundo de los famosos: el director Darren Aronofsky (49), el actor Nicholas Hoult (28) y Chris Martin (41), líder de Coldplay.

Sin embargo, y confirmada hace algún tiempo su separación de Aronofsky, su última pareja, aseguró que le gustaría estar en una relación. "No es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo", aseguró al tabloide británico.