Mañana se definirá si hay paro bancario el jueves y viernes

El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) deliberará mañana para adoptar "definiciones gremiales" respecto de la empantanada negociación paritaria de la actividad, informaron esta tarde las fuentes sindicales. En tanto, los voceros de la cartera laboral y de la propia cámara empresaria ABA aseguraron que, por el momento, "no hay expectativas o conocimiento de convocatoria oficial para reanudar ese diálogo".

Las fuentes sindicales ratificaron esta tarde que desde temprano deliberará mañana en la sede gremial de Sarmiento al 300 el Secretariado General Nacional que conduce Sergio Palazzo a fin de adoptar "definiciones" ante "la actual situación".

De forma paralela, las fuentes del Ministerio de Trabajo confiaron a esta agencia que "no habrá convocatoria a las partes para reanudar el diálogo mañana, en especial teniendo en cuenta que las respectivas posiciones en la paritaria se mantienen irreconciliables".

"Nada cambió demasiado y, por lo mismo, no está previsto que la cartera laboral notifique a las cámaras y al sindicato a través de cédula una convocatoria a nueva reunión para discutir el acuerdo convencional. Probablemente ello ocurra la semana próxima", dijeron.

Además, las fuentes de la cámara ABA -que agrupa a las entidades financieras extranjeras- señalaron también a la prensa que el sector aguardó hasta última hora de esta tarde "la convocatoria oficial de la cartera laboral, que no se produjo". Los voceros de la cámara empresaria indicaron del mismo modo que "la ABA no adelantará su posición respecto de la negociación" y confiaron que su titular, Claudio Cesáreo, del Banco Santander Río, se hallaba esta tarde en un encuentro del sector, por lo que no pudo atender la requisitoria de esta agencia respecto de la marcha del diálogo.

La Bancaria realizó el viernes último un paro nacional de 24 horas en demanda de "salarios justos y dignos" y del cumplimiento de acuerdos previamente firmados, como la aplicación de la cláusula gatillo de 2017, y rechazó el aumento salarial que procuran otorgar este año -en el contexto de la pauta oficial- las cuatro cámaras y el Central.

Según las fuentes del gremio y el propio Palazzo, quien el viernes último encabezó una asamblea de más de tres mil trabajadores en el Banco de la Nación Argentina (BNA), de no alcanzarse un acuerdo el sindicato convocaría a un nuevo paro, esta vez de 48 horas, presumiblemente para este jueves y viernes.