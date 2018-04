San Luis metió un triunfo histórico y se aseguró el número 1

El Marista hizo pata ancha en El Pinazo, le ganó al Marrón por 29 a 19 y fue el mejor de la fase regular. Ahora recibirá a Duendes

En el marco de la última fecha de la fase clasificatoria de la Zona 2 del Torneo Nacional de Clubes, San Luis venció a Belgrano Athletic por 29 a 19, en un encuentro que fue disputado en la sede El Pinazo del equipo de Virrey del Pino en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de la sede, donde además se inauguraron oficialmente las nuevas y coquetas remodelaciones.

GRAN MOMENTO

Está claro que el conjunto de la calle 520 está atravesando un momento excepcional y si algo le faltaba para rubricar esto, era vencer a su auténtica sombra negra: Belgrano. El Marrón, de hecho no había caído nunca en condición de local ante el azulgrana pero ayer se cortó la racha.

Y encima el quince de Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini, no lo hizo de una manera fortuita o de casualidad, lo logró jugando un rugby de alto nivel; con solidez en defensa y un ataque fulminante de pelotas recuperadas, que determinó en la sumatoria de estos seis partidos que acaban de concluir, se anotaran la friolera de 37 tries, demostrando un poder de fuego tremendo goleando además, a los campeones de Córdoba y Tucumán.

Para agigantar aún más el particular presente marista, a la victoria de ayer (primera en el historial de visitante hay que sumarle un dato: hacía diez años que no se vencía a Belgrano, algo que había sucedido en el 2008 con un exiguo 16-15 en La Cumbre.

Ayer en El Pinazo, El Marista volvió a realizar lo que viene haciendo en este Nacional, ni bien comenzó el encuentro, los forwards de nuestra ciudad se pararon en campo contrario y defendieron bien lejos de su ingoal, metiéndose dentro en una defensa marrón que nunca pudo dilucidar que estaba pasando; así llegaron los tries de Gibert, Cúccolo, Molina Ferrer y el try penal que rápidamente volcaron el marcador hacia San Luis. Belgrano solo de a ratos pudo desplegarse en la cancha y descontar. Por eso no extraño el parcial del primer tiempo que sentenció el 26 a 12 con el que se irían los dos equipos al descanso. El segundo tiempo sólo dejó la gran defensa marista que aguantó bien el ataque local.

San Luis consiguió algo histórico por dónde se lo mire y ahora recibirá en Cuartos de Final a Duendes.