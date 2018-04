“La selectividad no es la respuesta a las carencias de los ingresantes”

Afirma que la Universidad “no es kirchnerista ni macrista”. Y que el ingreso masivo “no atenta contra la calidad educativa”

Relativiza el concepto de “carreras prioritarias”. Cree que “se necesitan ingenieros, filósofos, artistas”, y que la Universidad debe formar a todos y no dejarlos librados a su suerte una vez graduados. Explica cómo piensa llegar a 10 mil egresados al año, pues reconoce que “con el calendario y las herramientas académicas actuales no es posible”. Afirma que la polémica solicitada que todos entendieron como de apoyo a Scioli en 2015 mantiene “vigencia en su contenido”, pero admite que pudo ser inoportuna. Subraya que la UNLP “no es kirchnerista ni macrista”. Y reconoce que Hoja de Roble -los profesores de Medicina con los que mantuvo una durísima pelea en su primera presidencia- seguirán batallando políticamente. Hace una semana, Fernando Tauber fue electo rector por el 96% de la comunidad universitaria. Con EL DIA habló de todos los temas.

“Para dirigir la Universidad no alcanza con ser buen político. Hay que buscar un equilibrio entre la política, la planificación, la gestión y la comunicación. Mucha política sin gestión es frustrante para quienes acompañaron el proceso. Y gestión sin planificación es dar la sensación de que se hace mucho cuando no es así, pues se crece sin orientación”, apuntó el hombre de San Pedro, quien hizo la carrera de arquitectura en “una época complicadísima (1974-1979)”.

“Los 260 votos (que obtuvo en la asamblea sobre 270 posibles) no fueron para mi, sino para un proyecto de universidad pública con fuerte vocación inclusiva, con mucho compromiso social, con un desarrollo científico tecnológico dirigido a construir soberanía en el país a partir de construir conocimientos propios y útiles, entendiendo que somos parte de la comunidad. Todo ello haciendo mucho hincapié en la Región, en sus necesidades y potencialidades, porque hoy por hoy el 70% de nuestros estudiantes duerme en su casa. Sobre 110 mil, el 50% es de La Plata, el 20% de Berazategui, Florencio Varela, Berisso y Ensenada, y sólo el 30% del interior de la Provincia y del país y de países del subcontinente”, describió.

La solicitada del 2015, más la inmensa mayoría de los discursos de la asamblea universitaria, proyectan una imagen de una Universidad decididamente volcada con el kirchnerismo... “No, eso son construcciones mediáticas. Si repasamos aquella solicitada veremos que no tomaba posición por ningún candidato y que decía lo que hoy seguimos pensando. Yo sigo avalando el contenido. Admito que salió en un momento extremadamente sensible. En ese sentido, nosotros, porque fue firmada por todos (NR. excepto la decana de Medicina, Ana Lía Errecalde), debemos hacernos cargo. Y no sé si firmaríamos otra vez una solicitada de ese tenor”, reflexionó. Se le hizo notar que “en off, muchos decanos dijeron que casi fueron compelidos a firmar”. “No tenemos manera de compelirlos. Un ejemplo: el decano de Económicas (el radical Martín López Armengol) será mi vicepresidente. Si hubiese existido una acción agresiva, ni él ni muchos que me votaron el sábado pasado estarían acompañando”, opinó.

Usted dice que todos deben ingresar. Bien. Ahora, ¿cómo se hace con 5 mil ingresantes a Medicina y a las carreras de la Escuela de Salud? “El debate es infinito. Tendríamos que empezar por debatir si debemos segmentar por vocaciones o por carreras prioritarias, y ahí, discutir qué es una carrera prioritaria. Porque en La Plata, por ejemplo, las carreras del arte lo son, pues las industrias culturales son un sustento fundamental del desarrollo de la Región. Y en otros lugares, quizás no sea así. Pensar que el país sólo necesita ingenieros e informáticos es una simplificación. Se necesitan filósofos, artistas, ingenieros, especialistas en turismo. Esta es una región de conocimiento: el 26% de la población tiene un título o está camino a tenerlo. En CABA, el 27%. En Córdoba, el 13%. Por ello, tenemos que aumentar nuestros egresados y mantener el contacto con ellos para que usen a la Universidad como plataforma para desarrollar su capacidad emprendedora. Y siempre con visión regional” ¿Sin importar las carreras? “Sin importar las carreras”, insistió Tauber.

El rector electo señaló que no cree en que “la vocación deba estar condicionada por la falta de conocimientos; que los chicos descarten ciertas disciplinas y se vuelquen a otras porque están flojos en matemáticas”. Pero eso sucede -se le indicó-. “Sí claro, es una distorsión del sistema, pero la respuesta a ese desvío por inseguridad de los estudiantes no es la selectividad ni la selección de carreras prioritarias con cupos. Lo que hay que resolver es cómo hacemos para que los pibes tengan todos los elementos para poder elegir según su verdadera inclinación y no en función de sus inseguridades”.

“Ese es el debate. No digo que no exista esa distorsión, que el sistema no se recargue en determinadas carreras porque asustan otras. Pero la Universidad debe absorber esas deficiencias y resolverlas dentro del propio sistema. Es una cuestión de contrato. Si un chico tiene voluntad de aprender, nosotros tenemos la obligación de enseñarle. El desafío sigue siendo recuperar a los que quedan en el camino”, puntualizó.

¿Y con qué herramientas se aumenta la retención y el egreso? “Con el calendario y las herramientas actuales no vamos a poder. Pero si tenemos cuatro meses de receso, hay materias que se dan en el año que se pueden reproducir en verano. Hay que multiplicar las mesas de consulta, hoy casi inexistentes, antes de los exámenes. Promover más cursadas por promoción, aunque sean más exigentes. Y al principio, contener esa masividad anónima que se da en primer año con tutores alumnos y docentes. Jamás resignando calidad”, finalizó.

Los desafíos son grandes. En 2022, la comunidad podrá hacer el balance.