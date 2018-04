Oyarbide se ofreció para “darle ánimo a los chicos” de Independiente

En el marco de la investigación de abusos en la pensión de Independiente, este lunes se conoció un dato que provocó un fuerte revuelo. El hecho tuvo lugar antes de que estallara el escándalos de abusos contra menores de edad e involucra a la figura de un ex magistrado federal.

Según las declaraciones vertidas en las últimas horas por el ex presidente de Independiente, Javier Cantero, el ex Juez Federal Norberto Oyarbide le pidió en distintas oportunidades ingresar al lugar en el que se alojaban los jugadores de inferiores para llevar adelante una serie de tareas que, según señalaba el ex magistrado en su momento, permitirían a los jóvenes mejorar su estado de ánimo.

El ex mandatario de Independiente detalló que, estando al frente de la institución, en al menos tres oportunidades Oyarbide le pidió reunirse con los jóvenes en las instalaciones del club para darles una charla de carácter motivacional. En base a los dichos del dirigente, el ex juez afirmaba tener conocimiento sobre esta materia ya que aseguraba haber realizado una serie de estudios relacionados con la oratoria.

En declaraciones al programa Sobremesa, en FM Milenium, Cantero explicó que "Oyarbide estaba interesado en los equipos de fútbol. Me dijo que había hecho un curso de oratoria y que podía darle ánimo a los chicos. A mí me invitó a almorzar y me dijo que podía asesorar al club porque Independiente tenía muchos problemas judiciales".

Además, el ex presidente de Independiente describió una situación de abuso de poder por parte del ex juez: "para demostrarme su poder, Oyarbide llamó a Moyano y también a Barrionuevo para que hablen conmigo. Era una manera de decirme 'yo puedo hablar con cualquiera'".

Cantero explicó que si bien mantuvo 3 reuniones con Oyarbide, no accedió al pedido del ex juez federal "hasta que un día me llamó un secretario para decirme que había desperdiciado los almuerzos".

Según el ex presidente, el secretario de Oyarbide le dijo a Cantero que lo iban a citar a declaración indagatoria por un tema de triangulación de jugadores. "Yo lo respondí que no tenía nada que esconder", dijo. Y agregó: "Decile al doctor que me llame a indagatoria. Eso sí, cuando salga de declarar, voy a llamar a conferencia de prensa para contar todo lo que ustedes me hicieron".

Con respecto a los abusos en las pensiones, Cantero opinó que "los presidentes deberían replantearse el tema de las pensiones". Además, propuso que los clubes grandes "tengan filiales zonales. Hay que hacer algo pero lo que no puede pasar es que un chico esté tantos años alejado de sus padres".