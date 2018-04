Darío Ortíz arrancó su interinato y meterá mano en el equipo

Aún no hay pistas sobre los once pensando en Boca, pero el Indio le tratará de dar su impronta desde los cambios de nombre

El ciclo Facundo Sava ya es historia en Gimnasia. En la mañana de ayer se inició el interinato de Darío Hernán Ortíz, como técnico del Lobo para los tres últimos encuentros de la Superliga Argentina de Fútbol. Y los mismos no serán para nada sencillos, teniendo que recibir a Boca (puede llegar pudiendo salir campeón), Independiente y Newell´s.

Lo cierto es que el Indio estuvo acompañado por Leandro Martini (DT de Reserva) y Martín Saggini (DT de la Quinta) como ayudantes de campo; los profes Marcelo Montero e Ignacio Dahul (está en Reserva y colaborará con Primera); y Javier Lavallén como entrenador de arqueros. Además seguirá con la edición de videos, Facundo Juárez. También estuvo junto a ellos Cristian Jorgensen.

De esta manera, Mariano Messera quedó al frente de la Reserva en soledad (Martini estará abocado a la Primera) junto al profe Dahul.

UN ARRANQUE A PURA CHARLA

Tras haber tenido el domingo libre, el plantel albiazul se presentó ayer muy temprano en el predio abastense. En la cancha Nº 4, el presidente Gabriel Pellegrino acompañado por algunos directivos como Claudio Moretto, Guillermo Moretto, Alejandro Ferrer y Diego Acerbi, hizo la presentación formal del cuerpo técnico interino, pero también tuvo palabras para con el plantel, las cuales fueron “muy duras”, según se contó. Tras retirarse la dirigencia fue el Indio Ortíz quien tomó la palabra y su discurso también fue “muy fuerte” para con el plantel.

Luego de esto, empezaron los movimientos propiamente dichos. Hubo trabajos físicos, y luego con pelota se hizo hincapié en la tenencia de la pelota, en espacio reducido.

Todo el plantel entrenó sin problemas, por lo que Ortíz tendrá a todo el grupo a disposición, ya que por otra parte volverá Omar Alderete quien cumplió con la fecha de suspensión.

Obviamente que aún no hay pistas sobre una probable formación para recibir al Xeneize, pero no es descabellado pensar en que el técnico interino decida realizar cambios importantes entre los titulares, y por qué no, pensando en el banco de suplentes.

HOY DOBLE TURNO

Pasando a lo que sucederá en la jornada de hoy, el cuerpo técnico decidió trabajar en doble turno, por lo que el grupo estará todo el día dentro del predio.

Habrá trabajos físicos y con pelota de índole táctico, pero sin parar un equipo tentativo.

Es probable que ya entre las prácticas de mañana y el jueves se puedan empezar a definir las cosas, ya que el viernes se dará a conocer la lista de concentrados. El sábado luego del último entrenamiento, los futbolistas elegidos quedarán concentrados en la Casona a la espera del partido.