En River, si no juega Saracchi, ante Emelec aparecerá Casco

El lateral uruguayo tiene una molestia muscular y es la única duda de Gallardo para el partido del jueves contra los ecuatorianos, en Nuñez

| Publicado en Edición Impresa

El marcador de punta uruguayo Marcelo Saracchi está en duda para integrar el equipo de River Plate de cara al encuentro del jueves ante Emelec de Ecuador, en el estadio Monumental, válido por el Grupo D de la presente edición de la Copa Libertadores.

El ex jugador de Danubio de Montevideo acusa una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le impidió trabajar con normalidad durante la jornada, en el primer entrenamiento semanal diseñado en el predio que el club posee en la localidad de Ezeiza.

De hecho, ni Saracchi ni Gonzalo Montiel (efectuó un trámite particular) intervinieron en la tarde de ayer en un ejercicio futbolístico ideado por Marcelo Gallardo.

En caso de que Saracchi no pueda ser de la partida ante el elenco de Guayaquil, el entrenador evalúa la posibilidad de incluir a Milton Casco como lateral izquierdo. Pero recién hoy definirá la alineación y la nómina de concentrados.

Una probable formación del Millonario, líder del Grupo junto a Flamengo de Brasil, ambos con 5 unidades, sería con Franco Armani; Montiel, Javier Pinola, Jonatan Maidana y Saracchi o Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

Tanto Rodrigo Mora como Ignacio Scocco efectuaron ejercicios regenerativos, ambos titulares en el encuentro del domingo pasado en Sarandí ante Arsenal, que significó un nuevo triunfo para el ascendente conjunto riverplatense.

En tanto, el mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz fue intervenido quirúrgicamente el pasado sábado, de un síndrome meniscal.

Durante la jornada, el mediocampista Ariel Rojas aclaró en rueda de prensa que nunca se negó “a jugar en Reserva”, mientras duró su período de restablecimiento de un desgarro en el cuádriceps.

“Estuve 35 días parado y tuve precauciones. Nunca me planteé jugar y recién lo hice el domingo porque ahora me siento bien”, dijo el ex Godoy Cruz de Mendoza, que jugó su primer encuentro en la temporada 2018.

“Ya sumé minutos y ese fue el primer paso. Ahora pretendo recuperar mi nivel”, consideró Rojas.

River jugará este jueves ante Emelec, a partir de las 19:15, en el Monumental de Núñez.

En lo que tiene que ver con Marcelo Gallardo, admitió que clasificar a la Copa Libertadores 2019 “es muy difícil” porque “depende de otros resultados”, tras el triunfo por 3 a 0 ante Arsenal y quedar a cinco puntos de Huracán, el último que está ingresando hasta el momento a la próxima cita continental.

Gallardo dijo que “habrá que ganar los tres partidos que quedan y ver si los otros equipos dan la chance de al menos entrar en el quinto puesto para el repechaje” de la Copa, aunque lo considera difícil porque “esta fecha ganaron todos: Talleres, San Lorenzo y Huracán”.

Sobre el triunfo del domingo en el Viaducto, el director técnico se mostró conforme “porque cuando el equipo fue contundente hizo la diferencia, que se podría haber ampliado en el segundo tiempo con varias situaciones que no se concretaron”.

Gallardo aclaró que “haber jugado contra un equipo descendido a veces desenfoca un poco y trae problemas” y reconoció que Arsenal “se vino por momentos y tuvo sus chances” de gol.

Tuvo un párrafo para la actuación de Franco Armani: “Su actualidad ya no sorprende, le llegan poco y las ataja”.