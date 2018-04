Peña: "Es difícil sincerar tarifas después de años de mentira y destrucción del sistema energético"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó hoy las iniciativas legislativas que buscan anular los aumentos de tarifas de los servicios públicos, al señalar que en el Gobierno no están "abiertos a ceder a la demagogia", pero aclaró que "es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético". "No estamos abiertos a ceder a la demagogia", subrayó Peña en declaraciones formuladas a radio Mitre.

"Dentro del Congreso hay iniciativas, muchas, y yo separaría la demagogia irresponsable del kirchnerismo, que ya la conocemos, que busca que se genere algún tipo de crisis, o de conflicto", afirmó. El ministro coordinador resaltó que "hay que debatir y defender las propuestas" sobre la política tarifaria. "Daremos la discusión y vamos a defender la racionalidad", completó.

"Lamentablemente no vino la ex presidenta (Cristina) Kirchner para dialogar, pero recordemos lo que ella hablaba cuando se planteaban proyectos sobre los que no se decía cómo se financiaban", dijo en referencia al informe de gestión que brindó en el Senado de la Nación el miércoles, en el que Cristina estuvo ausente. Dijo que algunas de las iniciativas opositoras en el tema tarifas "pueden costar 100 mil millones de pesos".

Cambiemos frustró el miércoles la intención de los bloques opositores de tratar en la Cámara de Diputados un conjunto de proyectos para cambiar el sistema tarifario, pero aceptó abrir el debate en la Comisión de Presupuesto sobre los aumentos dispuestos por el Gobierno en los servicios públicos. Peña defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y negó que desde el propio riñón de Cambiemos hayan pedido la renuncia del funcionario.

"No hubo ningún pedido de renuncia de nadie de nuestra fuerza política para Aranguren. Es un gran ministro que está haciendo una tarea patriótica. Es mucho más fácil hacer demagogia que ponerse a trabajar para que los argentinos volvamos a tener energía después de años de destrucción de la matriz energética. Le toca a veces el rol antipático de ser la cara de cosas que irritan a todos, pero lo respaldamos", aseveró.

Peña dijo que "los argentinos tienen que tener claro que no hay necesidad de perder la tranquilidad, porque hay un rumbo claro, un camino de cambio que está pasando. No es un camino fácil ni corto, pero es correcto y es el único camino. La mayoría de la gente no quiere volver atrás. Es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético".