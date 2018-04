El dólar minorista cotizó al cierre a $20,436 para la venta

La cotización del dólar a nivel minorista cerró hoy sin mayores cambios respecto del miércoles pasado -último día hábil por el fin de semana largo de Semana Santa y el feriado del Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas-, en 19,896 pesos para la compra y 20,436 pesos para la venta, en una jornada sin intervención del Banco Central.

A nivel mayorista, la divisa estadounidense tampoco mostró variantes y cerró la jornada en 20,18 pesos para la venta.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a la baja a un promedio del 25,50%. En "swaps" cambiarios se pactaron 118 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves próximo.

En tanto, las Lebac en el mercado secundario se operaban para el plazo de 15 días a una tasa de 26,40% y la de 169 días a 25,90%.

Por último, en el mercado de futuros del Rofex se operaron 560 millones. De ese monto total, más del 30% fue en contratos que vencen a fines de abril a un precio de $ 20,51 con una tasa implícita del 22,11%.

LAS RESERVAS INTERNACIONALES CERRARON EN 61.525 MILLONES DE DÓLARES

El Banco Central (BCRA) informó hoy que las reservas internacionales finalizaron en US$ 61.525 millones, disminuyendo US$ 201 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 18 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1,4 millones. Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.