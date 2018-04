Charly García contra todos: “No confío en Macri porque brinda con agua”, tiró el astro

| Publicado en Edición Impresa

El eterno Charly García no reduce su capacidad para la polémica aún a los 66 años y tras varios episodios que lo tuvieron entre la vida y la muerte: ácido como siempre, participó de una entrevista en la revista Rolling Stone donde habló de su vínculo con los presidentes y disparó contra Mauricio Macri.

El astro del rock dijo que no confía en el actual mandatario, algo que ilustró con una anécdota. “Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart”, reveló García al recordar una fiesta de Año Nuevo que compartió con el primer mandatario y el empresario Alan Faena en Punta del Este.

“Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: ‘Alegría y poder’. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: ‘¿Brindás con agua?’. Y me dice: ‘No quiero perder nunca el control’. ¡Andá!”, remató.

García tuvo una relación más cercana con Menem, de quien aseguró que “era mucho más humano que los que vinieron después” y que lloró con una versión de “Los Dinosaurios” que interpretó frente a él. “Era el único que me llamaba cuando iba en cana. Era divertido, además”, afirmó.

A su vez, el cantante contó que Cristina Fernández de Kirchner no le caía bien a pesar de que supo recibirlo cordialmente en la Casa Rosada. “No me gustaba: era muy autoritaria”, sentenció.

Fiel a su costumbre de hablar sin pelos en la lengua y generar imponentes títulos con su desfachatez, Charly contó además que “todos los años me pasa algo. Me pasa una cosa y me diagnostican otra. Y siempre al final terminan en que soy loco”, y reveló que “Palito Ortega me salvó. Si te meten en una clínica alguna vez y no tenés Palito Ortega... fuiste. A las clínicas te llevan tus viejos, algún amigo que no te quiere, los doctores que quieren plata… No te curan, te hacen empeorar”.