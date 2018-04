Otro homicidio y ya son 20 en la Región en medio de una ola que mete miedo

Murió Manuel González Vázquez, el esposo de la mujer asesinada por su propio hijo en Los Hornos. Tenía 76 años y estaba internado en Romero desde el jueves por los golpes recibidos en el tremendo ataque

El jubilado de 76 años que estaba internado desde el jueves por los golpes y machetazos que le habría propinado su propio hijo en la casa que compartían en Los Hornos, murió ayer en el hospital de Melchor Romero, confirmó la Policía. Como se ha venido informando, en ese mismo incidente fue asesinada su esposa, Nélida Beatriz Lataza (74), por lo que el sospechoso quedó ahora imputado por doble homicidio agravado y acopio de arma y municiones de guerra.

Según el reporte oficial, Manuel González Vázquez (76), conocido en el barrio como “Manolo”, falleció ayer al mediodía, pese a que el pronóstico de los médicos era favorable tras la operación que le hicieron en las primeras horas de internación. El hombre había entrado en la guardia con cortes profundos en el cuero cabelludo y el antebrazo izquierdo, además de golpes.

Gustavo Adrián González (52), en tanto, terminó con una mano fracturada “por la paliza que le dio a sus padres”, comentó indignada una fuente judicial. La fiscal Betina Lacki ya lo indagó por el matricidio (triplemente agravado por el vínculo, la violencia de género y la alevosía) - él se negó a declarar-, y ahora volverá a interrogarlo por la muerte del padre (agravado por el vínculo y la alevosía). Lo más probable es que se mantenga en silencio.

Desde su cama en el hospital, “Manolo” pudo contar en una declaración testimonial lo que pasó el jueves a la tarde en su casa de 137 entre 80 bis y 81, sin ahorrar detalles del calvario que vivieron él y su mujer desde que el único hijo de la pareja se mudó con ellos.

“Tiene problemas con el alcohol”, reveló el jubilado “es violento, no sólo cuando toma, pero cuando lo hace se pone más violento que de costumbre”.

Reveló que él y su esposa eran sometidos regularmente a golpizas desde hacía “aproximadamente un año”, palizas que a él le marcaron “cicatrices viejas”.

“Está dejado -contó-; la casa nuestra tiene animales y no los cuida, la casa está abandonada y con mi señora no podemos hacer nada. El vive ahí con nosotros, siempre que toma le tenemos terror, pero es mi hijo”.

En la declaración testimonial a la que accedió este diario, Manuel González Vázquez se refirió al Jueves Santo que terminó en tragedia: “Por la mañana estuvo todo normal, mi hijo no trabaja ahora, estuvo unos años como empleado de seguridad privada, pero actualmente está sin trabajar (...) Por la tarde estábamos en mi pieza sentados, con mi esposa tenemos dos camas separadas, y ella estaba comiendo bizcochitos, mi hijo andaba en su pieza, que queda al lado de la nuestra y como estaba tomado, la vio y vino a molestar, empezó a pelearla. Como se puso violento y le empezó a pegar con un palo, yo salté a defenderla. Ella está prácticamente postrada, toma muchos medicamentos”, detalló Manolo. Y siguió: “De repente él se volvió loco y empezó a pegarle con un palo de escoba y yo me metí en el medio, ahí me dio a mí, me lastimó el brazo, me quebró, y es ahí cuando me dio en la espalda con un machete y luego se la agarró con ella de vuelta”.

“Con las fuerzas que me quedaban- recordó el hombre- me fui arrastrando a la vereda, para que un vecino o alguien me ayude”.

Un cliente del supermercado chino lindero a la casa de las víctimas alertó a una mujer policía que estaba en el local, que fue quien solicitó refuerzos y ambulancias. Para cuando llegaron los médicos, Nélida estaba muerta.

La autopsia determinó que falleció asfixiada con la comida que estaba ingiriendo, pero a consecuencia de los golpes y cortes que recibió en ese momento. Los forenses detectaron además que tenía “dos lesiones profundas en el cuero cabelludo compatibles con golpes de un elemento filoso (como un hacha o similar), un hematoma importante en el ojo izquierdo con deformación de la órbita ocular (una lesión que dataría de unos tres días), hematomas y excoriaciones a la altura de la boca” y lesiones en la zona genital.

Estas últimas habrían sido provocadas por patadas, aunque la fiscal Lacki ordenó estudios complementarios para descartar la posibilidad de abusos sexuales.

El hijo de las víctimas tenía “lesiones con inflamación y cortes en ambas manos, especialmente en los nudillos, con fractura del metacarpiano de la mano izquierda” y arañazos en los brazos, detalla el reporte oficial.

“(Gustavo) siempre nos pegaba con un palo de escoba o con otro palo de 3x2, pero la del machete era la primera vez”, declaró “Manolo”, aclarando que esa herramienta él la usaba “para cortar las plantas, pero últimamente lo había agarrado mi hijo. Decía que era para defensa, pero no sé de qué”, cerró.

Confirmó, también, que el lavatorio del baño se rompió tiempo atrás, un día que su mujer “estaba en el baño y mi hijo entró a golpearla, ella se agarró de ahí y lo rompió”.

“Manolo” dijo que la familia se sostenía con su jubilación, la de Nélida y el alquiler de una propiedad en Ringuelet, aunque todo pasaba por las manos de Gustavo: “Mi hijo es quien se encarga de ir a cobrar y él es quien maneja el dinero de la casa, lo tenía en un cajón de su habitación, compraba todo, sólo él manejaba dinero”. Investigadores que trabajaron en la escena se sorprendieron por “la diferencia notable entre las habitaciones de los padres y la del hijo. Ellos dormían sobre colchones, sin sábanas ni frazadas”, mientras que el acusado disponía de “todas las comodidades”.

“Manolo” habló también de los vecinos: “Algunos vecinos, pero nadie se metía en el medio, nadie decía nada. mi hijo era agresivo todo el tiempo”

Además del machete con manchas de sangre, los policías secuestraron en el lugar un revólver Rossu calibre 32; una carabina 22; una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 45, además de proyectiles y 150 revistas pornográficas.

