Secco abrió las sesiones del Concejo entre anuncios y duras críticas a Cambiemos

Cargó contra los ediles de la oposición y los vinculó al ex intendente Del Negro: “Lo tienen atrincherado en el Hipódromo”, disparó

| Publicado en Edición Impresa

Con un mensaje de fuerte contenido político y cargado de críticas al gobierno nacional y, particularmente al provincial de María Eugenia Vidal, el intendente de Ensenada Mario Secco abrió anoche el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de ese vecino distrito.

El fuego verbal del ultrakirchnerista jefe comunal ensenadense incluyó a los concejales de la oposición a los que por momentos les habló prácticamente a centímetros y a los que identificó con el ex intendente Adalberto Del Negro. “Ustedes los de Cambiemos lo tienen (a Del Negro) atrincherado en el Hipódromo de manera que son lo mismo, es su intendente el que dejó a Ensenada en la ruina”, señaló Secco en alusión al cargo que Del Negro tiene en la administración del Hipódromo platense.

Las críticas de Secco a la gobernadora Vidal incluyeron frases largamente festejadas por la barra kirchnerista como cuando en tono desafiante sostuvo dirigiéndose a la mandataria “cree que me va a disciplinar, no querida estás equivocada”.

En ese contexto Secco volvió a reclamar la deuda que, sostuvo, el gobierno provincial mantiene con la comuna en concepto de impuestos para señalar que “pregúntenme que haría con los $ 200 millones que nos debe”.

En otro pasaje Secco dijo que “me encanta compararme con otros intendentes porque ellos hablan de gasto y acá hablamos de inversión”.

“Ante una Provincia que no cumple nos hicimos cargo de la seguridad, la salud y la educación”, señaló para agregar que Vidal sigue bloqueando a Ensenada como Estados Unidos a Cuba”.

“Este es el municipio donde bajó la inseguridad por la inversión que hemos hecho” y prometió obras con fondos propios por $200 millones para lo que resta de 2018. En ese marco, Secco anunció la continuidad de obras viales, de bacheo, hidráulicas y aseguró que “Ensenada tendrá su propio Luna Park” al anunciar que construirá un nuevo corralón municipal y levantará, en el lugar donde está el actual, un estadio multiuso.

Entre otras críticas a Cambiemos Secco dijo que “con el gobierno anterior en Ensenada había 200 familias indigentes y con éste asistimos a 4.800”.

Si bien la ceremonia se desarrolló en orden más allá de los cánticos insultantes a la oposición, el momento más tenso se dio cuando Secco le habló directamente a los concejales opositores instalados en la primera fila.

“Ustedes ponen palos en la rueda, ustedes estuvieron tres meses de vacaciones y ahora me vienen que quieren sesionar desde marzo y me vienen con lo de las declaraciones juradas para hacerse ver. A mi me controla la AFIP”, disparó.