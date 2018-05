Arturito, de rotation: “Se me fue un poco la mano y no pude sobrellevarlo”

| Publicado en Edición Impresa

Cuando Pedro “Berlín” Alonso vino a Buenos Aires hace unas semanas, fue recibido casi como un rey. En cambio, a Enrique Arce, que encarna a “Arturito” en “La casa de Papel”, las cosas no le fueron tan bien. Es que primero quedó en ridículo después de haber coqueteado con Belén Francese. Pero además, dejó al descubierto su lado más débil en una reciente entrevista.

“Hay que tener la cabeza muy fría porque si se te va la olla, te equivocas. A mí me pasó. Se me fue un poco la mano y no supe llevarlo. Me dediqué a salir de noche, a beber y a utilizar mi fama para conquistar mujeres”, lanzó en diálogo con el portal Teleshow.

Arce recuerda que solía hacer “todas esas cosas que son horribles de decir, pero que son parte de mí y eran muy legítimas porque tenía 27 años. Era muy bebito”, tiró.

“En abril de 2004 decidí que había tocado fondo, que tenía que levantarme y que, pasito a pasito, iba a intentar que mi vida fuera otra cosa. Fue tras una experiencia muy devastadora de una mala fiesta. Tuve un clic y salí a buscar ayuda, les dije a mis amigos que los necesitaba, que quería volver a reencauzar mi vida y a encontrarme”, agregó.

Aquello fue a sus 32 años, cuando se dio cuenta de que quería seguir viviendo y para eso tenía que poner un freno a sus adicciones.

Hoy, con 45, el actor asegura que está atravesando “un momento extremadamente dulce”: “No quiero decir que ya me encontré del todo, pero estos 14 años fueron absolutamente mucho mejores. Aunque tuve altibajos, me encuentro sereno, muy estable y con certeza de que la vida te da malos golpes pero lo tengo todo bajo control”.

En otro pasaje de la entrevista, Arce reconoció que sus padres no miran “La casa de Papel”, al igual que mucha gente que no se casa con éxito. “Mi madre no la entendió y no le gustaba mi personaje”, señaló.