Boudou dijo que "era mentira" que Vandenbroele fuera su testaferro

El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró hoy que "era mentira" que Alejandro Vandenbroele (el dueño de la firma que compró la ex Ciccone Calcográfica) fuera su testaferro, al ampliar su declaración en el juicio oral en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra de la imprenta con capacidad para imprimir billetes.

"Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente", remarcó Boudou quien se quejó porque durante la instrucción de la causa se dijo "durante meses y meses que un fiscal tenía una foto, un video" que los conectaba y nunca apareció.

Una de las pruebas que apuntaba al vínculo entre Boudou y Vandenbroele era que el dueño de The Old Fund había habitado y pagado las expensas de un departamento que pertenecía al ex funcionario kirchnerista, algo que dijo que desconocía.

"No se si Vandenbroele vivió en ese departamento, lo que siempre dije es que a Vandenbroele no lo conozco", enfatizó el ex vicepresidente ante la pregunta de una de las partes durante su ampliación de indagatoria frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 4.

Antes de que declarara Boudou, lo había hecho su amigo íntimo y socio José María Núñez Carmona, quien aseguró que haber sido él quien le alquiló el departamento del ex vicepresidente en Puerto Madero a Vandenbroele.

En otro tramo de su declaración, Boudou dijo que que las dos reuniones a las que le atribuyeron haber asistido para promover la venta de la ex Ciccone Calcográfica "eran una mentira" porque "una no existió y la otra no fue más que un apretón de mano".

Con la ampliación de las indagatorias de Boudou y Núñez Carmona, el juicio oral y público entró en su etapa final: el TOF 4 dispuso un cuarto intermedio hasta el 29 de mayo, día en el que comenzarán los alegatos.