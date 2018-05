Macri: "Las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas"

Al inaugurar una nueva estación del subte, el Presidente dijo que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no sólo de un gobierno". Y pidió "ser protagonistas para construir una Argentina más justa"

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que "las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas", y tras señalar que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no sólo de un gobierno", pidió "no resignarse" y “ser protagonistas para construir una Argentina más justa”.

Al inaugurar junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la nueva estación Facultad de Derecho-Julieta Lanteri de la línea H, Mauricio Macri puntualizó también que la inaugurada hoy es una obra que expresa "una forma de hacer política que arrancó hace muchos años" en la Ciudad de Buenos Aires, y que los vecinos porteños "fueron los primeros en creer que sí se podía" gobernar de otra manera.

El Presidente aseguró que al principio “había miedo, desconfianza y se dudaba, pero poco a poco fuimos construyendo, con diálogo, la confianza necesaria para que esa transformación avanzase”.

Macri opinó que "las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas", y recordó que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no sólo de un gobierno". "Lo que no podemos hacer es resignarnos, decir no se puede", pidió el mandatario, que llamó a “ser protagonistas para construir una Argentina más justa”.

El mandatario consideró que la flamante estación, que prolonga hasta la Facultad de Derecho la nueva línea H de subtes, se enmarca en una serie de obras “para que la gente pueda viajar y vivir mejor”.

En esa línea afirmó que su gobierno lanzó “el plan de infraestructura más importante de nuestra historia, obras en todo el país que empiezan y terminan, no como en el pasado, con obras que amagaban empezar, o empezaban un poco y se demoraban”.

Además puntualizó que este rumbo “es parte de la agenda de hacerse cargo de muchas cosas que estaban pendientes, donde en el campo de cuidar a la gente estamos trabajando junto con la ciudad de Buenos Aires en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que ataca, perjudica y daña la institución más importante que tenemos en el país que es la familia”.

En ese punto el mandatario recordó el megaoperativo de incineración de drogas llevado a cabo días atrás, en simultáneo en cinco provincias del país. “Por eso me puse muy contento cuando la semana pasada quemamos 63.000 kilos de drogas en cinco lugares distintos del país a la misma vez, droga que salió de la calle, que no llega y que no daña a nuestros jóvenes, a su futuro ni a sus familias, en un camino que henos decidido tomar, de transformación y de cambio profundo”, expresó.

Finalmente el Presidente se mostró complacido porque los vecinos eligieron para el nombre de la estación el de Julieta Lanteri, la primera mujer que pudo votar en la Argentina, y tras indicar que ”fue en su época una vanguardista, reclamando por cosas que hoy cada vez son más reales, más posibles”, afirmó que su gobierno planteó "una agenda de igualdad de género y de oportunidades” para la mujer.