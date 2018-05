El Lobo retoma los trabajos de cara a un cierre de la Superliga que será por demás exigente

Luego de la suspensión, Gimnasia vuelve a las prácticas y empieza a preparar el cruce del domingo ante Independiente

| Publicado en Edición Impresa

Son momentos de barajar y dar de nuevo en el mundo gimnasista. A la espera de la confirmación de Pedro Troglio como nuevo entrenador, el equipo conducido por Darío Hernán Ortíz retorna a los entrenamientos de cara a un exigente cierre de la Superliga. Y es que el Lobo tendrá tres partidos en poco más de una semana.

La seguidilla comenzará el domingo ante el Rojo, seguirá el miércoles, ante Boca, y finalizará el fin de semana, frente a Newell´s.

miércoles de doble turno

Luego de tener la jornada de ayer libre, el plantel retorna a los entrenamientos en la mañana de hoy.

Desde las 9, l grueso de los jugadores mens sana se pondrá a disposición del técnico para realizar los primeros trabajos con pelota de la semana, ya que el lunes Gimnasia entrenó, pero sólo realizó tareas desde lo físico, a cargo del profe, Marcelo Montero.

En dicha jornada, los jugadores trotaron por el predio de Estancia Chica y lo complementaron con ejercicios en el gimnasio de pesas y algunos trabajos físicos muy intensas.

En la jornada de hoy, en cambio, el plantel se entrenará en doble turno. Por la mañana comenzarán los primeros ejercicios con la redonda, en los que el Indio diagramará el once para visitar a Independiente el domingo. Y, si bien el entrenador interino no pudo plasmar su primer equipo aún, con: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo y Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Nicolás Contín y Matías Gómez; no es descabellado pensar en alguna variante, ya que el DT suele tener mucho en cuenta a los rivales de turno.

sin descanso de aquí al final

Lo que resta de la semana lo tendrá al Lobo entrenando tanto jueves, como viernes y sábado. Y, con la seguidilla de encuentros, el elenco albiazul no tendrá más días libres.

En la antesala del cruce ante el Rojo en Avellaneda, el equipo entrenará el sábado y quedará concentrado de cara al domingo.

Luego del partido, los jugadores volverán a entrenar el lunes y prepararán el partido del miércoles con Boca.

Una vez finalizado el cotejo postergado, el plantel entrenará con vistas al último encuentro de la temporada, a disputarse frente a Newell´s, el fin de semana entrante.

todos disponibles

De cara a los últimos tres partidos, el Indio Ortíz podrá contar con todos los intérpretes.

Sin lesionados, ni suspendidos, sólo el defensor Manuel Guanini y el volante rosarino Lorenzo Faravelli serán los que deban cuidarse, ya que acumulan cuatro tarjetas amarillas.

El paraguayo Omar Alderete, por su parte, retorna luego de la suspensión y también podrá ser tenido en cuenta.

Es por esto mismo, que las dos semanas restantes serán vitales no sólo para el Club y la necesidad imperiosa de sumar, sino para que todos los jugadores se puedan ganar un lugar de cara a la temporada entrante, ya con nuevo entrenador en el banco de suplentes.