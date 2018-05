Se despertaron con un ladrón dentro de su casa de City Bell

Creyeron que era su hijo, hasta que el intruso redujo al hombre en el baño y su esposa intercedió en un forcejeo. Lo detuvieron

El descanso de un matrimonio que vive en pleno centro de City Bell se vio bruscamente interrumpido ayer por los fuertes ruidos que escucharon dentro de su vivienda de tres plantas, en diagonal 3 y 473. Se preocuparon, pero a la mujer - de 70 años- la tranquilizó la idea de que podía ser su hijo Leandro en el piso superior de la vivienda, sobre todo después de que preguntó si estaba en su cuarto y una voz masculina dijo “sí”.

Habían pasado unos pocos minutos de las 8 de la mañana y la pareja no tardó en constatar que quien respondió no había sido su hijo, sino un delincuente que se coló en el domicilio luego de treparse al techo con una escalera que apoyó en el frente de la casa. El muchacho sorprendió al dueño cuando fue al baño y su esposa no dudó en salir en su defensa.

La resistencia que ofreció el matrimonio evitó que el ladrón se saliera con la suya: tuvo que huir con unas pocas pertenencias y, encima, después lo atrapó la Policía.

Lili (70), la mujer que tuvo una decidida intervención para rescatar a su esposo, recordó que “desde la puerta de mi habitación pude observar cuando el ladrón estaba con mi marido y no dudé en salir en su defensa, sobre todo cuando vi que el asaltante estaba muy drogado. Por eso me animé a agarrar a mi esposo de un brazo, meterlo en nuestro cuarto y cerrar con llave”.

Desconcertado, el intruso corrió hacia la planta baja, manoteó a las apuradas la mochila de la hija del matrimonio y la bicicleta de Leandro, y optó por volver a la calle, donde intentó sustraer, además, la bicicleta de una casa lindera. “Mi hija tenía unos 300 pesos, documentación y algunas pertenencias de poco valor”, señaló Lili, quien salió a la vereda con su marido y pidió a un vecino que llamara a la policía.

El hombre alertó del incidente a policías que estaban a la altura de una confitería ubicada en una de las esquinas de la calle Cantilo, la arteria principal de esa localidad. Y rápidamente los uniformados motorizaron un operativo que terminó con el acusado detenido en un techo de la misma manzana.

“La verdad es que la Policía actuó enseguida y muy bien. Se pudieron recuperar las bicicletas (estaban dentro de un vivero) pero no la mochila”, reflejó Lili. El aprehendido tiene 29 años y “nos dijeron que salió no hace mucho de la cárcel, donde estuvo tres años preso”, completó la mujer.

La mujer aseguró a este diario que el de ayer fue el primer asalto que sufre en ese lugar donde vivió desde siempre, por lo que ella y su marido acordaron reforzar la seguridad de la propiedad. “Vamos a hacer colocar rejas en la parte superior de mi casa”, confirmó.