“Jujuy” y “El Pelado” se tiran palos desde los medios

La semana pasada, en una nota, “Jujuy” Jiménez dijo que cuando comenzó su relación con “El Pelado” López le aclaró que no pensaba tener hijos con él. Y la respuesta del ex “CQC” no tardó en llegar y con un palo para la bella morocha: “Para mí, seis meses después seguir hablando de eso me parece muy raro”.

La vuelta tampoco se demoró: “A mí también me parece muy raro seguir hablando del tema, preferiría no decir más nada. No tengo idea si lo que dijo, lo hizo por mí”. Y agregó: “¿Si hace mucho no hablo con Guillermo? Prefiero no hablar de él… Estoy soltera y prefiero seguir así por el momento”.