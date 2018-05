La Chiqui; arrepentidísima de su comentario homofóbico: “Todos merecen respeto”

| Publicado en Edición Impresa

Mirtha Legrand pisó el palito el domingo cuando sostuvo que “se dijo en algún momento que Belgrano era homosexual” y agregó, sin querer queriendo, que “es feo eso”.

Para colmo, La Chiqui tenía en su mesa como invitados a Flavio Mendoza y Jey Mammon, que, enseguida pero con humor, salieron al cruce de la desafortunada frase.

“¿Pero por qué es feo?”, le preguntó Jey, y Mirtha respondió, incomprensiblemente: “Porque es un patriota”.

“Mirá que en la mesa somos mayoría”, le dijo el humorista, en broma, y se sumó Mendoza: “Guarda Mirtha que le arrancamos el vestido y la corremos”.

Mirtha, entonces, pareció comprender: “No tengo nada en contra. Al contrario chicos, los adoro”, dijo, poniendo paños fríos, aunque no le alcanzó a Flavio: “Claro, pero no hay que decirlo como si fuera una acusación”, deslizó...

Pido humildemente disculpas, lo dije apresuradamente. Las pedí en el mismo programa y las reitero. Todas las personas me merecen todo el cariño y respeto por igual. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 28 de mayo de 2018

Mirtha, entonces, volvió a mostrarse arrepentida, aunque... a medias: “Retiro lo de ‘feo’ porque me van a caer los del INADI. Lo retiro”. ¿Sólo por una posible denuncia lo retira, Mirtha?

Atenta a que se había mandado una macana, minutos después, Mirtha volvió a reflexionar sobre el tema. “La sociedad ha evolucionado. Yo me noto que he evolucionado. Cuando era joven no entraba en mi cabeza que dos personas del mismo sexo tengan sexo”.

Y horas más tarde, completó su arrepentimiento en Twitter: “Pido humildemente disculpas, lo dije apresuradamente”, tuiteó Mirtha Legrand.

“Las pedí en el mismo programa y las reitero. Todas las personas me merecen todo el cariño y respeto por igual”, siguió la diva en su cuenta de Twitter, intentando sortear de esa manera un nuevo escándalo para su programa: luego del lío que generaron la presencia y las denuncias de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha, la diva no está para lolas...