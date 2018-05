Solo juegan las “primeras”, si el tiempo lo permite

| Publicado en Edición Impresa

Las fuertes lluvias que castigan a la Región obligaron ayer a suspender los encuentros preliminares de la cuarta fecha del Apertura de la Liga Amateur Platense previstos para hoy, como así también los infantiles y el femenino Sub-17.

Solo se jugarán la “primera división”, en caso de que las condiciones del tiempo lo permitan.

De ser así, los partidos, tanto de primera división como del ascenso, darán comienzo a partir de las 16.

Si se llega a jugar la reunión, Everton y ADIP, los dos líderes de la Primera A, afrontarán compromisos de riesgo.

El Naranja visita a CRIBA en 2 y 611; mientras que el Decano, flamante ganador del ascenso al Federal B, se presentará en Tolosa donde lo espera el Círculo Cultural. Este es el cuadro de partidos: Estrella vs. Villa Lenci (8 y 169); CRIBA vs. ADIP (2 y 611); Unidos de Olmos vs. Villa Montoro (43 y 184); Porteño vs. Peñarol (Mitre y Alsina); CRISFA vs. Alianza (14 y 71); Comunidad Rural vs. Curuzú Cuatiá (66 y 174); San Lorenzo vs. Brandsen (5 y 485) y CC. Tolosano vs. Everton (528 bis y 116 bis). Y por la Primera B, Independiente vs. Fomento LH (207 y 515); Centro Fomento Ringuelet vs. For Ever (25 y 514); San Martín vs. Talleres (58 y 145); Pol. Gonnet vs. Las Malvinas ( 15 bis y 495); Iris vs. Romerense (143 y 517); Alumni vs. Tricolores (70 y 148) y Argentino (J)-La Plata FC. (18 y 460).