Los Tilos no para y sumó otra victoria

El equipo verde se anotó el tercer triunfo de manera consecutiva y crece en el torneo. Ahora chocará con el puntero, San Carlos

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la 4ta fecha del torneo de Primera A de la URBA, Los Tilos se hizo fuerte de local y le ganó por 25 a 14 a Olivos Rugby Club.

Al equipo de Barrio Obrero no le importó mucho la cancha pesada producto de la lluvia y se animó a jugar desde el arranque, por eso ya a los 4’, el capitán Mateo Tuculet abrió el tanteador con un try. Luego, con el cuarto de hora cumplido, Manuel Castagnet se cortó sólo en mitad de cancha y sobre la marca de Olivos le sirvió el try a Bautista Assereto para que marque la segunda conquista del partido.

Olivos, por su parte, le hizo frente a la defensa del local y consiguió un scrum al borde del ingoal tilambre y producto de un derrumbe se llevó 7 puntos por un try-penal. Sobre el cierre Bautista Santamarina sumó con un penal debajo de los palos y dejó el parcial 15 a 7 a favor del verde.

En el inicio del ST, Mateo Pérez Copello apoyó su try luego de una buena jugada que inició Bautista Assereto. A los 9’ Santamarina sumó otros 3 puntos y recién a los 27’ el equipo visitante consiguió derribar la defensa de los tilenses para marcar el último try del partido.

Los dirigidos por Bernal y Fioravanti, que venían de quedarse con el clásico ante Universitario, sumaron su tercera victoria consecutiva y suben en la tabla de posiciones.

El próximo sábado, Los Tilos tendrá una parada brava porque visitará a San Carlos, uno de los animadores del certamen.