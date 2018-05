Arturito de "La Casa de papel" explotó por las críticas a su salida con Belén Francese

El actor se defendió duramente a través de redes sociales



Enrique Arce Temple, el actor que interpreta a Arturito en la serie española "La Casa de Papel", está de visita en Argentina y ya recorrió buena parte de la noche porteña.

En las últimas horas, Ángel de Brito compartió una foto del artista con Belén Francese, y aunque surgieron los rumores de romance él los desmintió asegurando que está soltero y conociendo gente.

En redes sociales, en tanto, los usuarios lo criticaron y le dijeron, por ejemplo, "la Francese, mucha mina para ese zapato". Temple, furioso, le contestó: "Contigo si que no me iría ni a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro también. Consíguete una vida, anda, y deja a la gente en paz".

Otra persona le escribió "Al único que pudo engañar... infumable el personaje ese". El actor, en ese caso, respondió: "¡El personaje! ¡¡¡El actor es Dios!!!",.

En la publicación de De Brito un usuario lanzó "Él es horrendo" y el español directamente le dijo: : "Tu puta madre no opina lo mismo, crack".