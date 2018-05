Juanita Viale, sobre las críticas a “Edha”: “Destrozar a alguien da más rating”

La actriz habló de los malos comentarios sobre su actuación, confesó haber visto solo dos capítulos y opinó que “irrita” a muchos

Juanita Viale conoció el bullying cuando, tras una vida protegida por su apellido, medios y espectadores coincidieron en criticar descarnadamente su labor como protagonista de “Edha”.

La ficción de Netflix fue la primera que el servicio de video a la carta realizó en Argentina, y se esperaba mucho de la serie en el marco de una alicaída ficción nacional en crisis económica y creativa: sin embargo, la miniserie replicó los lugares comunes televisivos, con un guión subrayadísimo y una falsa oscuridad que terminaron por empantanar la notable producción lograda gracias a un gran presupuesto.

Pero a pesar de las tramas remanidas, de los subrayados y de algunas líneas de diálogo casi cómicas del show dirigido por Daniel Burman (desde su estreno se han conocido en off problemas de producción y debates internos entre Netflix y los guionistas que conspiraron contra el show), la atención del público y las críticas fueron hacia la protagonista, Edha, encarnada por Juanita Viale: durísimos fueron los comentarios en torno a su persona y el programa terminó siendo muy visto en Argentina a medida que el público se entusiasmaba por sumarse a esa avalancha de comentarios negativos. Casi como si se tratara de una revancha, algo personal, contra Viale.

Juanita había desde entonces mantenido el silencio. Pero, el fin de semana, en diálogo con Catalina Dlugi, la morocha se despachó contra sus críticos y, de paso, opinó sobre el escándalo de Natacha Jaitt que involucró a su abuela, Mirtha Legrand.

“Creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie, son personas que no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero”, comenzó diciendo en el programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, consultada por la histórica periodista sobre los comentarios.

“A mí me han llegado muy buenas críticas, por los que entendieron el personaje, todos los que la criticaron hablaron de una Edha, muy fría, muy poco expresiva, y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Para mí las malas críticas son muy positivas, porque hablan de un resultado de los tres primeros capítulos, personas que no vieron la serie entera”, consideró Juanita, demostrando que las críticas no hicieron mella en ella.

“Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño porque es muy fácil emitir un juicio, la crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también, siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien que hasta a veces da más rating”, dijo la diva argentina, que fue defendida por Inés Estévez en su momento.

“Inés es una gran mujer, madre, laburante expeditiva en todo lo que hace. Gracias le diría a Inés, vivimos en una sociedad donde es muy fácil atacar”, agradeció Juanita.

“A lo largo de mi vida, me he criado en este medio por la familia que tengo, y entonces entiendo mucho las cartas que se barajan, mi abuela ha sido prohibida no sé si por ser mujer, creo que la libertad tiene un precio muy caro, a mí me gusta seguir siendo yo”, agregó, y horas más tarde le dijo a Clarín sobre las críticas que “me castigaron toda la vida”.

“Creo que irrita mucho mi persona a muchos seres humanos en esta sociedad. Les molesta que haya sido yo la que protagonice la primera serie producida por Netflix en el país. Si trabajo es porque trabajo, si no trabajo es porque no trabajo, y si trabajo es porque soy la nieta de, o la hija de, o la hermana de”, afirmó la morocha, picante, en charla con el matutino, dijo ya estar acostumbrada a ese trato y curiosamente reveló que solo vio dos episodios de “Edha”...

Las palabras de Juanita señalaron así hacia una conspiración en contra de los Legrand Juanita. Eso dio pie a charlar en su entrevista radial de las críticas que recibió su abuela, Mirtha, por haber invitado a Natacha Jaitt a su living. “Esto lo digo como nieta… es una abuela que tuvo un disgusto muy grande, se sentía culpable por no haber podido frenar una situación, yo le dije que todos nos podemos equivocar, un médico, un alumno, un docente. Cuando uno siente que se equivocó lo más sincero es pedir disculpas, que lo hizo y eso lo fortaleció como persona, es una señora que tiene una edad, un corazón y es extremadamente sensible”, afirmó Juana.