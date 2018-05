Se acerca el frío y IOMA todavía no entregó las vacunas contra la gripe

Son las que se deben aplicar las personas mayores de 65 años, las embarazadas y los grupos de riesgo. De manera particular se consiguen, pero hay que pagar entre $400 y $500

Si bien el otoño parece no haber arrancado y del frío todavía no se habla, lo que también vienen demoradas son las vacunas contra la gripe que IOMA debe proveer en forma gratuita a los mayores de 65 años, las embarazadas y los grupos de riesgo y que ya debieron haberse aplicado.

Las quejas de parte de los afiliados que deben aplicarse la vacuna pero no las encuentran comenzaron a escucharse la semana pasada con mayor intensidad y consultadas varias farmacias del Centro en ninguna tienen las que la obra social de la Provincia debió haber repartido hace ya varios días.

"En IOMA me dijeron que era una cuestión de logística del Ministerio, que todavía no estaba la partida, pero me tuvieron paseando", relató con bronca Claudia Grilli, una afiliada que infructuosamente trató de aplicarse la vacuna y no encontró dónde.

Las que sí se consiguen son las que PAMI provee a quienes tienen esa cobertura, y las que se abonan de manera particular, cuyo precio se ubica entre $400 y $500.Consultados sobre esta situación, desde IOMA informaron que "la vacunación está disponible desde el sábado" y que mañana llegaría a toda la Provincia.

En el sitio on line, se ofrece un listado de farmacias adheridas (ver al final de la nota) donde los los afiliados pueden realizarse la aplicación, pero consultada una ubicada en pleno centro y que integra esa nómina la respuesta fue que las vacunas todavía no las tienen y recomendaron consultar hacia el final de la semana o la próxima.

El 12 de abril, un tuit del ministerio de Salud de la Nación recomienda a los grupos de riesgo concurrir a aplicarse contra la vacuna contra la gripe y muestra al ministro Adolfo Rubinstein aplicándosela. Casi un mes después, en Provincia, los afiliados al IOMA que quieren hacerlo aún no pueden.

La campaña de vacunación que arrancó, pero sin las vacunas

El ministro @RubinsteinOK se vacunó contra la #gripe e instó a inmunizarse a los grupos de riesgo (para quienes la vacuna es gratuita y obligatoria). Para saber quiénes deben vacunarse y obtener más información, entrar a: https://t.co/i58jXPp7IP pic.twitter.com/rP93PBKvH2 — Ministerio de Salud (@msalnacion) 12 de abril de 2018

