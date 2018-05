Video.- El fiscal que investiga la salidera confirmó que no hay detenidos

El fiscal Condomí Alcorta confirmó en el noticiero de Imagen Platense que por el intento de salidera no hay detenidos, y que sólo un hombre resultó herido de bala. "No se pudo llevar a cabo el robo porque hubo policías que lo impidieron", sostuvo, y agregó: "Hubo un enfrentamiento armado y por suerte no hubo más heridos. La víctima, según me dijeron, estaba estable y el auto fue encontrado abandonado en la zona de la estación de trenes".

Luego manifestó que "actuó personal que hacía trámites en la mutual de Policía. Lograron desapoderarlo del arma, pero se escapó. Se presume que actuaron más delincuentes". Por último resaltó que "no puedo afirmar que al hombre que le robaron es un arbolito".