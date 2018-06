Chau Nicole: pidió una cifra muy alta para ir al “Bailando” y le dijeron: “No sos Pampita”

| Publicado en Edición Impresa

Marce quiere renovar el jurado del “Bailando” y tras la salida de Pampita Moria del jurado, tiene la oportunidad de sumar sangre nueva. La danza de nombres lleva meses, pero el que más seduce al conductor es el de Nicole Neumann, rival de Pampita y que podría ser jurado de una competición con Fabián Cubero, su ex, Mica Viciconte, la actual de su ex, e Ivana Figueiras, ex amiga. Jugoso.

Pero las conversaciones con la rubia están estancadas, luego de que Nicole pidiera una suma altísima de dinero para honrar el programa con su presencia: según Yanina Latorre, panelista de “Los Ángeles a la mañana”, al reunirse con los productores de LaFlia, la nueva productora de Marcelo Tinelli, la modelo pidió recibir cada mes 400.000 pesos libres de impuestos, una suma que enloqueció a Fede Hoppe y Chato Prada, productores del envío. Con los tributos correspondientes, la cifra ascendería a 800 mil pesos por mes para LaFlia. Y bueno, hay que solventar los viajes a Miami en días de dólar a 26...

Pero la respuesta de la producción a Nicole habría cortado las negociaciones por completo: “No sos Pampita”, fue la fulminante respuesta que recibió la modelo. Quizás por el disgusto de escucharse menos que su archinémesis, “La Muqui”, Nicole se las tomó a la playa con Matías Tasín.

Por esa razón, Marcelo decidió buscar a otra estrella para el jurado: en la gala de los Martín Fierro Juanita Viale había adelantado, al cruzarse con los productores del “Bailando”, que le interesaba un lugar en el programa pero “yo sólo voy de jurado”.

“Para bailar ya no me dan las caderas”, dijo la nieta de Mirtha, quien ya fue parte del concurso en 2015 y fue muy mimada por los jurados. “Puede venir como jurado. Me gusta como jurado. ¡Atentos!”, alertó el Chato, y las negociaciones para que esto ocurra ya estarían en camino.