El nuevo Arzobispo local sobre el aborto: "Cansa ya tanta politiquería barata"

Se pronunció luego de conocerse la media sanción del proyecto de despenalización



El arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, dijo hoy sobre la media sanción de la legalización del aborto que "cansa ya tanta politiquería barata".

Fernández agregó que el Gobierno nacional "habilitó" el debate sobre la legislación del aborto "sin haber habilitado las soluciones reales a los problemas de las mujeres" y que el peronismo "se agarró de la ola mediática y le dio los votos" al oficialismo para que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.

Fernández -hombre de estrecha confianza con el papa Francisco- en un duro pronunciamiento que publicó en las redes sociales añadió: "Pichetto, no es una cuestión de dogmas, es sencillamente humanismo. Yo defendería al niño en gestación aunque fuera ateo", en directa alusión al jefe del bloque peronista en el Senado, quien hoy sostuvo que "habrá un efecto imparable y la ley va a salir".

En su publicación, Fernández expresó su deseo de que los senadores "hagan la diferencia, y no permitan que los traten despectivamente de conservadores cuando representan a ese interior profundo que ama a los pequeños".

En ese marco, sostuvo: "No es conservador defender también la vida humana diminuta e indefensa. No es conservador defender los derechos humanos hasta tal punto, hasta tal punto, que no se los neguemos a los más frágiles e inocentes de los humanos".

En tanto, Fernández señaló: "Si con esta misma mirada tan poco amplia y creativa se tratan las cuestiones económicas y sociales, qué pocas perspectivas tiene nuestra pobre Argentina" y agregó: "Cansa ya tanta politiquería barata".

"En otros momentos muchos daban la vida por la defensa de los pobres, por un mundo más justo, por la paz y la justicia. Ahora parece que habilitando el aborto estamos salvando el planeta. ¡Qué sueños cortos Dios mío!", expresó.

En otro tramo de la publicación, tras expresar su "tristeza profunda", Fernández indicó: "Me hablan de salud pública. Pero en Argentina hay alrededor de 240 muertes maternas por año. De esas más del 80 por ciento no son por aborto. Más de 200 mujeres mueren porque llevan su embarazo desnutridas o enfermas" y consideró que "nadie se ocupó de ellas en estos días y se votó un proyecto de ley que habilita aborto gratuito también para las ricas".

"Tampoco se definió un sistema de acompañamiento para embarazos no deseados, de facilidades para la adopción y de tantas otras posibilidades que resolverían este problema sin la muerte de los pequeños. Pero aquí, como se dice en el interior, se agarró el chancho por la cola, se acudió a una receta fácil que lleva medio siglo en la legislación mundial, y se perdió la oportunidad de pensar una legislación integral con un poquito de creatividad", concluyó.