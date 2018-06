La Escuela 23 sigue movilizada por la reconstrucción del edificio

| Publicado en Edición Impresa

A la comunidad educativa de la Primaria 23 de Villa Montoro, luego de mucho batallar, le dijeron que ya se adjudicó la obra de reconstrucción de la escuela, destrozada hace 7 meses por un incendio intencional. No obstante, como aún “no hay nada confirmado y no tenemos fecha de inicio de las obras, vamos a seguir haciéndonos oír. Porque a lo largo de este tiempo hubo demasiadas idas y vueltas y promesas incumplidas. Además, esto que aparece como un avance, costó horrores: si no nos hubiésemos movido como lo hicimos, hoy estaríamos en punto muerto”, dijo la titular de la Cooperadora, Nancy Coronel, luego de la asamblea de padres y docentes que realizaron ayer.