Intervienen colegios pedagógicos para cambiarle el régimen a los docentes

Padres, alumnos y profesores se movilizan contra la medida

El Instituto Roberto Themis Speroni (con varios colegios en La Plata y en otros distritos bonaerenses) será intervenido por la Dirección General de Cultura y Educación, que busca, a partir de una reciente resolución, encuadrar a los maestros de ese sistema pedagógico dentro del Estatuto del Docente, es decir, bajo el mismo régimen del resto de los educadores de la Provincia.

Según la nueva normativa (resolución 1.610), en nuestra región se afectarían los cuerpos docentes del Jardín de Infantes N° 966, la Escuela Primaria N° 130, la Secundaria N° 35, el Instituto de Nivel Superior N° 94, los anexos de Villa Elisa “La Garza” y “El Rincón” y la Escuela del “Barrio Jardín”.

Textualmente, la medida insta al Instituto Themis Speroni a “su adecuación a la Ley de Educación Provincial N° 13688 y al Estatuto del Docente Ley N° 10579, modificatorias y decretos reglamentarios, de conformidad a las conclusiones de la Dirección de Auditoría”.

En tanto, las distintas sedes educativas del proyecto enviaron a las familias cuyos hijos asisten a esos centros educativos una nota en la que se las convoca para este lunes a la sede del Themis Speroni de City Bell (calle 465 y camino Belgrano) para analizar la resolución y ver qué medidas adoptar frente a lo que consideran un “avasallamiento” que haría que de las escuelas de la experiencia pedagógica solo quede “un recuerdo”.

Fuentes de Educación, sin embargo, aseguraron que la decisión “no toca” la experiencia pedagógica y que el proyecto educativo no sufrirá modificaciones. “Con esta resolución los docentes de esas escuelas, que no pertenecen a ningún régimen, quedarán dentro del Estatuto Docente”, señalaron.

Las mismas fuentes plantearon que los maestros y profesores de las escuelas del Speroni trabajan en condiciones muy particulares y en ese sentido resaltaron: “los ingresos al plantel docente son por un sistema interno; no se sabe si tienen título habilitante o no; ni qué cargos ocupan; no se le conocen sus aptitudes; ni tampoco son pasibles de sanciones”.

De acuerdo a trascendidos, a la sede central de Educación llegaron denuncias de padres de distintos establecimientos que están bajo la órbita del Speroni por problemas suscitados con los docentes.

También se mencionó que se han registrado casos de despidos de maestros por parte del proyecto pedagógico pero sin que participe de la decisión la dirección general de Cultura y Educación. “Así y todo, después el ministerio tuvo que pagar la indemnización del juicio laboral”, destacaron las fuentes.

Para llevar adelante la medida, se designarán funcionarios normalizadores. En el artículo 4° de la resolución 1.610 se indica expresamente que le encomienda a la Subsecretaria de Educación la ejecución de la normativa, “implementando las acciones institucionales necesarias para su cumplimiento, pudiendo designar y/o afectar a los fines de la coordinación a las autoridades educativas respectivas”.

Mediante la resolución 833/84 del entonces ministerio de Educación y Justicia de la Nación, se creó el Instituto Nacional Superior del Profesorado de City Bell, de carácter experimental, destinado a la formulación y puesta en práctica de presupuestos teóricos acerca de la formación de docentes.

Un año más tarde se determinó que el Instituto Nacional Superior del Profesorado se denominaría en lo sucesivo “Escuela Experimental de Aplicación” y comprendería los niveles pre primario, primario y secundario.

En función de dicho proyecto, se implementó un sistema especial de acceso de los docentes a la planta de esa experiencia, sin la intervención para la designación de esos cargos de la cartera educativa provincial.

En 1994, las instituciones educativas dependientes de la Nación y en territorio bonaerense se provincializaron y el Instituto Speroni fue parte de esa transferencia. No obstante los cambios, por otra disposición de la Dirección de Escuelas (la 16.023/94) se aprobó la continuidad del proyecto pedagógico.

También 2002 fue un año conflictivo para ese sistema de enseñanza, pues se dictaminó, como ahora, que sus maestros debían ajusta la actividad al Estatuto Docente, algo que finalmente no se cumplió.