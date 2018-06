“Un gallo para Esculapio 2”, ¿no irá por Telefé?

| Publicado en Edición Impresa

“Un gallo para Esculapio” fue un gran éxito para Telefé, cosechando una audiencia importante para una miniserie emitida tarde, y además ganando siete Martín Fierro, incluido el Oro. El show, coproducción con Turner y Cablevisión, se encuentra filmando su segunda temporada, pero la misma podría no desembarcar en el canal de aire, sorpresivamente. “Por el momento es verdad, aún no se llego a un acuerdo, por lo tanto por ahora sería una serie exclusiva de TNT y Flow... veremos si Telefe finalmente se suma. Es una cuestión de negocios, pero aún no está descartado”, confirmó a La Nación Pablo Culell, de Underground. El problema para el desembarco sería puramente económico, pero la temporada nueva no corre peligro: en todo caso, irá por el cable.