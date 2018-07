Michetti sobre el aborto: "La vida es el derecho más importante"

La vicepresidenta reafirmó su postura a poco del tratamiento del proyecto de ley en el Senado

A poco de que comience la discusión en el Senado sobre la despenalización del aborto, la vicepresidenta Gabriela Michetti habló del tema y reafirmó su postura en contra de la iniciativa.

En una entrevista con el diario La Nación, la funcionaria consideró que "el Estado debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión".

Y explicó en cuanto a su posición: "Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir...frente a ocho o nueve meses de embarazo...la verdad no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar".

En esa línea, sentenció: "Para mí la vida es el derecho más importante de todos".

Por otro lado, dijo que ella no permitiría el aborto incluso en casos de embarazos por violación: "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque existe ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada".

Finalmente, consideró que no debía ocultar su postura frente al debate y que tiene "neutralidad absoluta" en su rol frente al Senado.