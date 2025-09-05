Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent
5 de Septiembre de 2025 | 16:20

Escuchar esta nota

La duquesa Catalina de Kent, la decana de la familia real británica, falleció a los 92 años, anunció el Palacio de Buckingham.

Nacida Katharine Worsley en una familia aristócrata de Yorkshire, contrajo nupcias en 1961 con el primo de la reina Isabel II, el príncipe Eduardo, duque de Kent, que sigue siendo un miembro activo de la familia real con sus 89 años.

La duquesa falleció “en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado, en el que expresó su “profunda tristeza”.

La duquesa, una talentosa pianista y cantante, vivía separada de su esposo, pero la pareja nunca se divorció.

Desde el fallecimiento de Isabel II en 2022, era la decana de la familia real, pero dejó de ser un miembro activo en 2002.

Tras su retiro, dio en secreto clases de música durante trece años en una escuela primaria pública del noreste de Inglaterra.

“El rey y la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, a sus hijos y nietos en su duelo y para recordar con cariño la dedicación de toda una vida que la duquesa demostró a las organizaciones con las que estaba vinculada, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes”, indicó el palacio.

El príncipe Guillermo y la princesa Catalina también le rindieron homenaje, afirmando que la duquesa “trabajó sin descanso para ayudar a los demás y apoyar numerosas causas, en particular a través de su amor por la música”.

El primer ministro Keir Starmer elogió a una personalidad que aportaba “compasión, dignidad y un toque humano en todo lo que hacía”.

 

