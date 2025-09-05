Choque y vuelco en pleno centro de La Plata

Suben el dólar oficial y el blue en la última jornada hábil previa a las elecciones bonaerenses
Un violento accidente alteró la calma del mediodía platense este viernes, cuando un Fiat Mobi volcó tras impactar un vehículo marca Nissan en la esquina de 11 y 46, una de las zonas más transitadas del centro.
Según informaron fuentes policiales, el Fiat circulaba por calle 11 en sentido descendente mientras que la camioneta lo hacía por 46. En la intersección se produjo el fuerte choque que provocó el vuelco del auto de menor porte.
Pese a la espectacularidad del siniestro, el conductor del Fiat logró salir por sus propios medios y fue rápidamente asistido por personal del SAME, al igual que el del otro vehículo. Ambos se encontraban conscientes y no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
El tránsito en la zona permaneció interrumpido, lo que generó complicaciones para automovilistas y transporte público. Efectivos policiales y agentes de tránsito trabajaron para ordenar la circulación y retirar los vehículos siniestrados.
La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y la investigación está a cargo de la Fiscalía en turno, que busca establecer las responsabilidades del hecho.
Vecinos de la zona señalaron que se trata de una esquina conflictiva, con alta circulación de vehículos y peatones. “No es la primera vez que pasa algo así, habría que reforzar la señalización”, comentó un comerciante del lugar.
