El Gobierno captó U$S 2.152 millones pero a tasas altas y una renovación más baja

Volvió a pagar 5,5% anual por préstamos a un año en dólares. Y solo cubrió el 43% del vencimiento que enfrentaba con Letes

El ministerio de Hacienda adjudicó títulos por US$ 1.638 millones del bono dual y US$ 514 millones por las Letes. En total consiguió US$ 2.152 millones.

La operación sirvió para mostrar que mantiene abierta esa vía de financiamiento aunque también dejó a la vista que debe convalidar tasas cada vez un poco más altas (volvió a pagar 5,5% anual por préstamos a un año en dólares).

Además reflejó que deberá resignarse a lograr porcentajes de renovación más bajos que los que esperaba (sólo cubrió 43% del vecimiento que enfrentaba con Letes) o recurrir a una ingeniería financiera novedosa (como el Bono Dual, que ofrece por segunda vez y otorga un virtual seguro de cambio) para que los inversores se sigan “tentando”.

En el Ministerio de Hacienda volaraban ayer que con las nuevas emisiones “virtualmente quedan cubiertas las necesidades de financiamiento para todo el año cuando quedan 5 meses y medio para cerrarlo”. “Lo más positivo de la subasta sin duda es que se alzaron con US$ 900 millones netos en un contexto de mercados dificultoso”, estimó López Alfaro.

Al Gobierno le restarían obtener unos US$500 millones más para cubrir sus necesidades, claro que a eso se agregan los casi US$ 10.000 millones emitidos en Letes que buscará renovar, algo que se le puede poner cuesta arriba tomando en cuenta que la tasa de renovación del vencimiento actual fue menor al 50 por ciento.

En Finanzas la interpretación que realizan es otra. “La cuenta que hacen en el mercado es algo renga. Habría que sumarle los US$422 de la Lete de la semana pasada a 1 año que fueron ingreso neto porque no habia vencimientos”, recomiendan.

En la licitación de Letras –que abrió el martes y cerró ayer- se licitaban una a 210 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019) y otra a 378 días (con vencimiento el 26 de julio del año que viene; esta es la misma que se usó para el canje de Lebac de la semana pasada).

Para la Lete más corta, Hacienda recibió órdenes por u$s 257 millones, de los cuales adjudicó u$s 220 millones a un precio de corte de u$s 977,50 por cada u$s 1000 nominales, que representan una tasa nominal anual del 4%, que, a su vez, era lo que se había establecido como tasa mínima. Con la adjudicación de ayer, esta Lete suma en total un valor nominal de u$s 809 millones.

Para las Letes a 378 días, en tanto, recibieron órdenes por u$s 297 millones, de los que adjudicaron u$s 294 millones a un precio de corte de u$s 946,11 por cada u$s 1000 nominales, lo que representa una tasa nominal anual de 5,50% (superior al 4,5% que se había preanunciado como piso e idéntica a la que pagaron la semana pasada en el canje de Lebac).

BAJÓ EL MERVAL

El Merval retomó la tendencia a la baja y cerró ayer con una caída de 1,46 por ciento, hasta situarse en las 27.231.779 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las sufrieron Transener (4,22%), TGN (3,90%), Tenaris (3,76%), y Metrogas (3,76%). “Retornó la incertidumbre a la bolsa local, que ajustó posiciones en sintonía con las bolsas del mundo”, explicó a un diario económico Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers.