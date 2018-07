Gallardo cruza los dedos para que no se haga el pase del Pity

La Lazio de Italia elabora una millonaria oferta por Gonzalo Martínez, y no sería la única baja, ya que también se iría Quintero

El plantel de River Plate completó su preparación en Orlando, Estados Unidos, aunque no todo es color de rosa en el día a día de Marcelo Gallardo, su entrenador, porque en las últimas horas un par de rumores lo ponen en jaque con miras a lo que será un semestre en el que los Millonarios tienen varios frentes por atender.

Las posibles salidas de Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quintero ganaron espacio en las últimas horas, y representa una amenaza para la conducción del conjunto de Nuñez, que sin incorporaciones parece armado para jugar Copa Libertadores, Copa Argentina y el campeonato oficial de Primera.

El Pity está en la mira de la Lazio de Italia, que si apareciera con una propuesta de 15.000.000 de dólares se lo llevará sin mayores vueltas, ya que esa es la cláusula para la rescisión del contrato que tiene firmado.

De acuerdo a las fuentes, la operación no aparece como algo inminente, pero de todos modos, para el caso de registrarse, el problema para Gallardo sería grande pues no tiene un jugador en el plantel para ocupar esa función, y en caso de reemplazarlo con alguna incorporación, se sabe que adaptarse a River no es simple.

El colombiano Quintero sería un jugador de características con algún punto en común, aunque es otro que volvió del Mundial que jugó con el seleccionado de su país, y una transferencia al fútbol de Europa sería irresistible.

Juanfer celebró su reincorporación al plantel de River en Orlando, y por las redes sociales anunció que volvió a su “casa”, pero hay ejemplos de sobra para certificar que esta clase de expresiones rápidamente pueden quedar de lado.

Marcelo Simonian, representante de Gonzalo Martínez, se encuentra en Roma esperando que la Lazio termine de darle forma a una oferta que sería significativa por el “10” de River, para firmar el traspaso ya.

El club italiano acaba de transferir al brasileño Felipe Anderson, al West Ham de Inglaterra, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, y el Pity sería el elegido para reemplazarlo.

No trascendió la cifra, pero si la respuesta que estaría preparada por la conducción riverplatense: 15.000.000 de dólares libres, o nada. Igual, el representante del jugador está en Roma, y el tema central que atiende es este.

En tanto, el plantel que se entrenó en Estados Unidos hoy estará de regreso en la Argentina, donde el domingo jugará por 32avos. de la Copa Argentina contra Central Norte, que será un primer examen para la gran prueba de la nueva temporada: el cruce del 9 de agosto con Racing por la Copa Libertadores.

El equipo de Gallardo completó el lunes una serie de tres partidos sin derrotas, frente a Deportivo Saprissa de Costa Rica, Millonarios de Colombia e Independiente Medellín, también de Colombia, con dos triunfos en forma directa y un empate en el cierre que también se transformó en victoria en desempate por tanda de penales.

Por lo que se dejó trascender, el domingo Franco Armani recuperará el arco que en la pretemporada se repartieron Germán Lux y Enrique Bologna, y al margen de lo que será la puesta en marcha de una nueva edición de la Superliga, el primer gran desafío de esta etapa para River será la eliminación con Racing por la Copa Libertadores: el 9 de agosto en Avellaneda y el 29 la revancha en Nuñez.

Acá sufriría Gallardo las bajas de Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quintero, si estas se produjeran tal como lo permiten suponer versiones que circularon con insistencia en las últimas horas en esferas del club de Nuñez.