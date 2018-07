La denuncia sobre aportes “truchos” de campaña se llevó puesta a la Contadora de Vidal

Fernanda Inza es tesorera del PRO y había asumido hace unos días en el organismo de control. La Gobernadora la echó por las acusaciones de presuntos donantes falsos

Las denuncias por presuntos aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos del año pasado, tuvieron una primera derivación política fuerte. La gobernadora María Eugenia Vidal decidió ayer echar a la Contadora de la Provincia, a raíz de su rol como tesorera del PRO bonaerense y, en consecuencia, una de las principales responsables en el manejo de fondos de la alianza gobernante.

La medida terminó eyectando del cargo a María Fernanda Inza, una dirigente de extrema confianza de Vidal que hace apenas unos días había asumido en la Contaduría y que se venía desempeñando en la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.

“Le he pedido la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del gobierno de la Provincia. Formó parte del equipo de rendición de campaña. Hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento que certifique el involucramiento en este caso. Pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todo lo mismo”, sostuvo Vidal al anunciar su decisión.

Una investigación periodística reveló que alrededor de 500 personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la Asignación por Hijo y alrededor de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo para la campaña de Cambiemos.

Con el correr de los días se supo que otros dirigentes que figuraban como aportantes no habían contribuido a la campaña. Uno de ellos es el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. También, concejales oficialistas de diversos distritos bonaerenses.

El informe periodístico dio lugar a tres denuncias. Una de ellas fue promovida por la senadora kirchnerista Teresa García por “presuntos aportes fraudulentos” en el juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

En tanto, a partir de una presentación de Gustavo Vera, un dirigente cercano al Papa Francisco, el juez federal porteño Sebastián Casanello analiza si existieron los presuntos delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero. También, la fiscalía electoral de Jorge Di Lello investiga posibles violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Anoche, en tanto, se conoció una cuarta denuncia penal contra Vidal, funcionarios de su gabinete y dirigentes del PRO promovida por diputados bonaerenses del kirchnerismo.

“Cuando la gente votó Cambiemos en 2015, no votó solamente un cambio de espacio político, de políticas concretas o de género. Votó un cambio de valores. Y en ese cambio de valores es que le pedí la renuncia (a Inza) hasta que esto se aclare en la Justicia”, señaló Vidal en la Gobernación en el marco de una serie de anuncios vinculados al refuerzo a la ayuda social.

En ese marco, Vidal anticipó que el Gobierno nacional presentará una ley de financiamiento político porque “todos los partidos han tenido dificultades en distintas campañas” y que apunta a “la bancarización de los aportes para que no queden dudas de quién los hace”.

“Espero que la ley se apruebe en el Congreso. Pero si aun no se aprobara, mi compromiso es que si el año que viene soy candidata en la provincia de Buenos Aires, mis aportes van a estar todos bancarizados, aunque la ley no lo exija. Espero que todos los candidatos tomen la misma decisión”, desafió.

Inza está mencionada en las denuncias que se investigan en la justicia federal. La profundidad del impacto político del caso está graficada en que la ahora ex funcionaria duró apenas unos días en el cargo, ya que había asumido el viernes. Por el momento quedará al frente de la Contaduría su segundo, Carlos Vittor (ver aparte).

“Doy la cara como lo he hecho siempre”, dijo Vidal. “Mi conducta ha estado basada a lo largo de mi vida en la honestidad y ante estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña tomé tres decisiones muy concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos”, dijo Vidal. Luego, anunció el desplazamiento de Inza y la idea de bancarizar los aportes de campaña.

De acuerdo a la investigación periodística, en las listas de aportantes de Cambiemos figuraban cientos de personas que reciben planes sociales o que están por debajo de la línea de pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista con donaciones por montos de entre 300 y 1500 pesos. El dato central es que, de acuerdo a las denuncias, se trata de gente que no aportó y no tenía relación con Cambiemos.

Luego se conoció que dirigentes del oficialismo figuraban como aportantes pero, afirmaron, nunca contribuyeron con recursos para financiar la campaña electoral del oficialismo que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

También se refirió al tema el presidente Mauricio Macri. Resaltó que la gobernadora Vidal pidió “una auditoría” para determinar las responsabilidades y pidió tener “paciencia” para esperar los resultados.