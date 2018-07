Empanada-gate “¿Cómo no iba a comerla? ¡Estaba rica!”, tiró el padrastro de Rocío Oliva

| Publicado en Edición Impresa

El padrastro de Rocío Oliva se llama Digno Valiente, aunque se volvió famoso por un ratito gracias a una actitud que tuvo poco de dignidad: mientras Diego Maradona desfallecía tras un partido de Argentina en el Mundial, en lo que oficialmente fue un bajón de presión, y era atendido por los médicos del lugar, Digno, acompañante del crack durante su viaje mundialista, decidió clavarse una empanadita que estaba servida en la mesa del palco del estadio.

El hombre, claro, se volvió automáticamente en meme: el video de Maradona descompensado se viralizó y rápidamente los tuiteros notaron la particular conducta del padrastro de Oliva, que parecía escapar a la preocupación y el caos generalizado y, con pasmosa tranquilidad, se acercaba a la mesa para comerse una empanada.

“Cuando se está muriendo Maradona pero hay sandwichitos en la mesa”, escribió un usuario junto a una captura del video viralizado donde se advertía que, desentendido de la situación general, Valiente sopesaba qué empanada comer.

La identidad del hambriento acompañante de Diego fue revelada por una indignada Gianinna Maradona en Twitter, quien ya estaba enojada porque en las redes se daba por fenecido al ídolo popular cuando alguien escribió un comentario sobre la actitud poca digna de Digno.

En una versión micro de la batalla que se teje en torno al clan Maradona, al cruce de Gianinna y en defensa de su padrastro salió la propia Oliva, quien contó que su padrastro le dijo que lo vio bien y atendido “y me clavé una empanada”. “No me pareció desubicado, no es que lo estaban llevando en camilla”, dijo la blonda futbolista y pareja del Diego.

Pero ahora, el meme caminante tuvo su chance de dar su versión y esgrimir su propia defensa: de regreso en Argentina, el padrastro de Oliva fue cruzado por periodistas en Ezeiza y se refirió al episodio del catering sin pelos en la lengua: “¿Cómo iba a evitar comer esa empanada? ¡Estaba rica!”, disparó risueño ante la consulta de “Los Ángeles de la Mañana”, minimizando el empanada-gate.

Pero, claro, internet es memoriosa y hay memes que nunca se olvidan: y así Digno encuentre la cura para el cáncer, parece claro que será por siempre recordado como el hombre que decidió clavarse una empanada mientras Maradona desfallecía...