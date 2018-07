Se acabó el sueño de Jaguares en un histórico Súper Rugby

Los dirigidos por Mario Ledesma llegaron tan lejos como nunca antes un combinado argentino en este torneo

Delguy marcó un try en el inicio el segundo tiempo / Prensa Jaguares

Aplausos igual. Jaguares no pudo con la contundencia y experiencia de Lions en este tipo de encuentros y cayó 40 a 23, en el partido válido por los cuartos de final del Súper Rugby, el torneo que reúne a los principales combinados de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

El primer tiempo fue intenso, con mucho contacto, y un equipo que buscó por todos lados -Jaguares- y otro que se defendió muy bien, que cerró caminos, que presionó sobre los portadores de la pelota y que se las ingenió para que la inercia generada no pudiese continuar. Pero cada vez que los sudafricanos llegaron hasta el ingoal argentino marcaron tries y los nuestros apenas pudieron descontar con penales por intermedio de Nicolás Sánchez.

Lions fue preciso y por eso anotó tres tries. En esos primeros 40 minutos empezó a marcar una tendencia que luego sería irreversible en la medida que siguieron pasando los minutos. El parcial marcó un 24-9 para los dueños de casa.

En el segundo tiempo, las cosas fueron muy diferentes en los primeros veinte minutos. Jaguares rectificó dominó en todos los aspectos, fue punzante, marcó dos tries (un espectacular corrida de Bauti Delguy y otro de Nico Sánchez) y a poco estuvo de anotar uno más. Fue un momento de quiebre y por momentos la hazaña sacó boleto para ingresar al mítico Ellis Park. El partido quedó 27-23.

Pero allí, muy cerquita del ingoal de Lions -y durante todo el partido- se agrandó la figura del hooker Malcom Marx, cuya actuación fue un factor determinante en el desarrollo del partido.

En los últimos minutos Jaguares fue a buscar achicar la diferencia pero como había acontecido en la etapa inicial, Lions aprovechó las que tuvo, sumó lo que tenía que sumar y se llevó el encuentro y será semifinalista del Personal Super Rugby.

TODOS LOS RESULTADOS

Hurricanes 32- Chiefs 31; Crusaders 40-Sharks 10; Waratahs 30 -Highlanders 23; Lions 40-Jaguares 23.

“ESTUVIMOS AHÍ...”

Tras la caída ante Lions, Guido Petti habló acerca del partido y la gran campaña que hizo Jaguares en esta temporada 2018.

El segunda línea sostuvo que “Estuvimos ahí y se nos escapó. Básicamente, teníamos que tener la pelota, no cometer errores y ser pacientes. Cuando tuvimos la pelota, nos metimos, llegamos cerca y no pudimos. Cuando ellos tuvieron la pelota, se nos vinieron, anotaron y en eso, nosotros no fuimos contundentes”.

“Tuvimos la pelota, propusimos cosas, pero no pudo ser. Lions tiene un gran pack y es un gran equipo, esa es la verdad. No pudimos contenerlos arriba. Cerramos un 2018 positivo, pero queda mucho más. Este no es nuestro techo y podemos seguir creciendo”.