“Redirigida”: una bailarina, sus movimientos y sus reflejos, dialogan y se mezclan en escena

Dirigida por el platense Iván Haidar y protagonizada por Soledad Pérez Tranmar, se ofrece los sábados en el Centro Cultural Rojas

Durante los sábados de julio a las 21 en la Sala Cancha del Centro Cultural rRicardo Rojas se ofrecerá “Redirigida”, del platense Iván Haidar, protagonizada por la bailarina Soledad Pérez Tranmar.

Soledad Pérez Tranmar se graba en vivo para poder hablar de Soledad Pérez Tranmar: bailarina, coreógrafa y docente, formada en Argentina y perfeccionada en Alemania, donde obtuvo el título Master en Stage Dance, de la Universidad de las Artes, Folkwang Hochschule. Creó y coordina el área de danza de la Casa Nacional del Bicentenario.

En escena, la reproducción de las acciones de la bailarina inmediatamente después de haberlas realizado son un espejo que devuelve en cada acontecimiento un reflejo sobre el presente. Las auto-apreciaciones/indicaciones reproducidas generan pensamientos anticipados sobre un futuro imprevisto. Todos los tiempos mezclados. Ella se ve envuelta en un sistema que la auto-define, la auto-gestiona y la redirige a una nueva temporalidad cíclica, una experiencia personal que expone una nueva relación del sí misma, de un ahora multiplicado por pasados emergentes que vuelven para la invención de una obra fragmentada. Su pasado la cuestiona y su presente la actualiza. Ella se está conociendo en ese momento.

Haidar, que regresó a La Plata para acompañar el reestreno, en un impasse de su trabajo en Portugal con la Compañía Re.Al., dirigida por Joao Fiadeiro en Lisboa, con la que en septiembre retomará las funciones de “From afar it was an island” (“De lejos era una isla”) por España, continúa con esta puesta su trabajo de investigación en torno a la producción de dispositivos teatrales, la creación de lenguajes y experiencias del cuerpo en la performance.

Egresado del Taller de Danzas del Teatro San Martín, Iván Haidar es integrante del grupo Vuelve en Julio y coordinador del Festival Danzafuera; a lo largo de su carrera, ha desarrollado una investigación en torno a la producción de dispositivos teatrales, la creación de lenguajes y experiencias del cuerpo en la performance.

“A Soledad la conozco hace muchos años. Una de las primeras obras en las que bailé fue a los 21 años (ahora con 33) con Mariano Pattin. Se llamaba ‘La Casa de Hielo’ y dentro de esa obra estaba Soledad, y en ese momento surgió un amor y amistad muy especial”, recordó Iván, en diálogo con EL DÍA, en relación a la génesis de este proyecto, que se dio en el marco del festival Rojas Danza 2017, y que materializó el deseo de volver a trabajar juntos: él como director y ella como bailarina.

SOLEDAD HACE DE SOLEDAD

Según contó el artista, llegó al primer encuentro con una propuesta muy concreta: “Que Soledad haga de Soledad. Yo tenía un dispositivo en mente, como una continuidad de lo que fue ‘Lugar Monstruo’, el solo que estaba haciendo en ese momento. Consistía en grabar determinadas acciones y reproducirlas para hablar de esa persona como si fuese otra; y grabar esos comentarios para usarlos luego como una voz que te guía en las nuevas acciones. Ese mecanismo me parecía perfecto para Sole, y lo fue”.

Ya en el primer ensayo, el platense se dio cuenta de que la potencia de la personalidad de la bailarina aparecía con fuerza en su mecanismo, confirmando la idea que quería lograr: “un encuentro muy empático con el público”.

La obra, que tuvo su estreno en el mismo espacio el año pasado, formó parte también del Festival Arqueología del Futuro IV, antes de partir hacia Portugal. Por eso, según remarcó Haidar, había quedado pendiente “compartir esta obra que está en una etapa naciente y muy viva”. Tras su paso por el Centro Cultural Rojas -Corrientes 2038-, “Redirigida” se mostrará durante octubre en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

volver a portugal

“Luego de estas funciones volveré a Porto a trabajar en una nueva creación con la coreógrafa Joana Von Mayer y Hugo Callhim Cristovão, trabajo que me llevará a estar un largo período en esa nueva y hermosa ciudad, con un grupo de gente nueva”, anticipó Iván, feliz de haber podido sumarse a la Compañía Re.Al., con quien ya lleva realizados dos proyectos, y en donde se siente “muy querido y acompañado”.

En carpeta, el platense tiene previsto estrenar a fin de año, en su casa local, “una obra que haré en la distancia y con la ayuda de Anita Barresi, que está viviendo en mi casa”, según contó, sin detallar de qué va ese proyecto. También aprovechará su próxima estadía europea para tratar de cerrar un proceso de una obra en la que viene trabajando desde hace dos años y que le gustaría estrenar el año que viene.