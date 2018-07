Música, cine, conferencias, literarias y más

| Publicado en Edición Impresa

VEA TAMBIÉN.- Agenda joven

VEA TAMBIÉN.- La agenda de las obras de teatro en la Ciudad

VEA TAMBIÉN.- Guía de cines

Hoy

Música

Clásico

Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso.- Hoy a las 20 en la Casa del Agrimensor, 51 Nº 1285 , entre 20 y 21, un nuevo concierto. Bajo la dirección del maestro José Bondar se interpretará un programa con obras de Monteverdi, Telemann, Fauré, Bartok y compositores argentinos. Entrada libre y gratuita.

Coros

10° Aniversario del Coro Lírico Va, pensiero.- Hoy a las 20 en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, gala lírica organizada por la Associazione per la Diffusione della Cultura Italiana para celebrar este aniversario. Con dirección de Leonardo Bravo, piano de Andrés Peláez y coordinación de Susana Paladino, se interpretarán coros y conjuntos de óperas italianas con la actuación de integrantes actuales y ex. Gratis.

Coro académico de la Universidad del Este.- Hoy a las 20 en el Círculo de Periodistas, 48 entre 5 y 6, dirigido por Noelia Di Santo, con entrada gratuita.

Coro Juvenil de la UNLP.- Hoy a las 20 en el Edificio Karakachoff, 48 entre 6 y 7, con la dirección de Pablo Cánaves. Gratis. y el Coro de la Cámara de la Construcción. Gratis.

Concierto extraordinario en la Cámara Argentina de la Construcción.- Hoy a las 20 en la Sala Filiberto Bibiloni, 7 N° 1076, con las actuaciones del Grupo Vocal Cantífice, Grupo Vocal Vox Anima.

Policromía Vocal.- Hoy a las 20.30 en el Colegio de Escribanos, 13 N° 770, presenta “Introspección”, con arreglos y dirección de Bernardo Latini.

Otros ritmos

Para establecer un río.- Hoy a las 20 en el Auditorio Central de la Facultad de Bellas Artes, diagonal 78 N° 680, con entrada libre y gratuita.

Magia Blanca.- Hoy a las 21 en El Secreto, 31 esquina 83.

Bernardo Parisi.- Hoy a las 21.30 en 17 entre 164 y 165, Berisso, temas melódicos y bailables.

Juan Ingaramo . Valdés . B-Sides.- Hoy a las 23 en The Brothers Concert, 11 y 55.

Cristina Dall.- Hoy a las 22 en Rey Lagarto, 45 entre 8 y 9, se presenta la ex Blacanblus, junto a su banda Los Excipientes. Abre: Willy Busquets y La Maldita Blues Club.

Tango

Cañón + Noelia Sinkunas.- Hoy a las 21 en Estación Provincial, 17 y 71, en el marco del ciclo Mistongo.

Viernes de tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en el Rectorado de la Universidad, 7 entre 47 y 48, con clases, práctica y milonga.

Folclore

Gran convite peñero.- Hoy a las 21.30 en La Protectora, 49 entre 8 y 9, con las actuaciones de La Plata Folklórica, María Elena Ferreyra, Illa y Ailén Sandoval.

Cine video

Ace in the hole.- En el Cine Select, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo Freakshow! se ofrecerá el “Especial Billy Wilder” que comenzará hoy, a las 21.30, con la proyección de “Ace in the Hole” (1951).

Asesinato en el Senado.- Hoy a las 17 en el EcoSelect, 19 y 51, de Juan José Jusid. Gratis.

Macbeth.- Hoy a las 15 en el EcoSelect, 19 y 51, de Orson Welles. Gratis.

El volcán adorado.- Hoy a las 17.30 en el Select, 19 y 51, de Fernando Krapp.

Joel.- Hoy a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Carlos Sorín.

Nausicaä del Valle del Viento.- Hoy a las 19 en el EcoSelect, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

El motoarrebatador.- Hoy a las 21 en el EcoSelect, 19 y 51, de Agustín Toscano.

LITERARIAS

Estoy acá.- Hoy a las 19 en el Salón Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7, se presentará este libro de Zuleika Esnal. Gratis.

Legión.- Hoy a las 18 en el Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, se presentará el libro de José Supera, a cargo de Mariana Arias, Julián Axat, Alejandro Bidart y Matías Manuele. La actividad está organizada en conjunto con Club Hem Editores.

CHARLAS

Francisco López Merino: 114° aniversario de su natalicio.- Hoy a las 18 en la Biblioteca López Merino, 49 N° 835, a cargo del profesor Guillermo Pillía. Gratis.

CURSOS

Clase en inglés.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, destinada a chicos de 4 a 10 años, con juegos y canciones bajo el tema de cuna “¿Estrellita dónde estás?” (“Twinkle twinkle little star”). Gratis

EXPOSICIONES

Alebrijes.- Hoy a las 1930 en el C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, creaciones realizadas por alumnos y alumnas del taller que desarrolla la artista plástica Silvia Porta.

Mañana

Música

Clásico

Camerata Bellisomi.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, integrada por David Bellisomi, violín I; María J. Villar, violín II; María E.Casado, viola; y Maricel Turcovich, violoncello; junto a la soprano Mariana Barbosa, Marianela Giménez Finocchiaro, mezzo-soprano y el barítono Franco Gómez Acuña, ofrecerán un concierto con arias de “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni” y “Cosi fan tutte”, de Mozart.

Concierto de Cámara en el Argentino.- Mañana a las 20 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto a cargo del dúo constituido por el pianista Iván Rutkauskas y el violinista Oleg Pishenin, interpretando obras de . Interpretarán la Sonata para violín y piano Nº 5, en Fa mayor, Op. 24, Primavera, de Ludwig van Beethoven y la Sonata para violín y piano Nº 2, en Re mayor, Op. 94 bis, de Serguéi Prokófiev.

COROS

Música en el Senado.- Mañana a las 19 en el Edificio Anexo, 7 esquina 49, continúa el Ciclo de Música en el Senado con la presentación del Coro de Cámara de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, con la dirección de Fernando Tomé; pianista invitado, profesor Sergio Balderrabano y como solista invitada, Ayelén Isaia. Con entrada libre y gratuito.

OTROS RITMOS

El Biandazo.- Mañana a las 22 en La Salamanca, 10 esquina 60, en el marco de sus ciclo con invitados, con las participaciones de Denis Espinosa Grupo y de Raíz americana ballet.

Macedonian Jazz Quartet.- Mañana a las 22 en 7 y 56.

Alejo y Belén.- Mañana a las 22 en 27 entre 37 y 38.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en Cno. Centenario y 466, temas melódicos y bailables.

Río Grande Ensamble Latino.- Mañana a las 21 en 51 entre 18 y 19

Silvina Gilardi.- Mañana a las 21.30 en 50 entre 19 y 20, presenta su show “Fuera de todo”, con invitados. Música de los 80.

La Ferretería.- Mañana a las 22 en La Mulata, 55 entre 13 y 14, presentará su disco “Abierto”.

Amy Winehouse por Marilia Camposs.- Mañana a las 21 en Teatro Metro, 51 entre 4 y 5, con 2x1 para socios del Club El Día, recortando el cupón que sale en este suplemento.

La Sumbu.- Mañana a las 20.30 en Gimnasio Municipal de Berisso, 169 y 9, en el marco de la Fiesta del Vino.

Tango

Práctica de tango danza de salón.- Mañana a las 17 en el C.C. Daniel Favero, 40 y 117.

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Britez, Hugo Espósito, Ángel Jesús, Franco Acquesta, Rubén Zaro y Fabián Zamora. Cantantes invitados.

Tangos al por mayor.- Mañana a las 21 en La Reina, Cno. Centenario y 511, con Hernán Frizzera, Luis Correa, Mónica Romano, Claudio Bianco. Las guitarras de Rubén Corallo, Darío Piñeyro. Con la conducción de Carmen Rodríguez e invitados.

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Britez, Hugo Espósito,

Folclore

Día del Guitarrista.- Mañana a las 21.30 en 63 entre 1 y 2 con las actuaciones de Oscar Hernández, Lidia América Torres, Andrés Da Costa Faro, José Jaca y Quique Miño.

CINE VIDEO

El volcán adorado.- Mañana a las 17.30 en el Select, 19 y 51, de Fernando Krapp.

Joel.- Mañana a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Carlos Sorín.

Las decisiones formales.- Mañana a las 21.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Melisa Aller.

Francisco, el Padre Jorge.- Mañana a las 18 en el Museo Almafuerte, 66 entre 5 y 6, de Beda Docampo Feijóo.

Exposiciones

Click.- Mañana a las 19 en la Sala A del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la 21º muestra colectiva de Espacio [F] Fotografía, “Click”, coordinada por Fabián Scarsella y Emanuel Lucero. El nombre de la muestra hace referencia al sonido del instante justo para hacer cualquier tipo de fotografías, su calidad y su creatividad dependerán de ese momento. “Click” es el sonido del congelamiento eterno.

Visita guiada al Museo Podestá.- Mañana a las 11 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47.

Domingo

Música

Clásico

Concierto de Gala en el Coliseo.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, celebración por el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, con la participación de la soprano Paula Almerares, y la participación de la Orquesta Estable del Teatro Argentino, con dirección de Pablo Druker. Gratis.

Otros ritmos

Mario Beltrán.- El domingo a las 13 en 59 bis entre 144 y 144 bis, melódico, tango y bailable.

Karina Roxana Perea.- El domingo a las 13 en 59 entre 144 y 144 bis.

Víctor y su conjunto.- El domingo a las 21.30 en 60 entre 23 y 34.

Cantobar + micrófono abierto.- El domingo a las 21.30 en 51 entre 17 y 18, con Lisandro Pejkovich, Juan Páez y Pablo Giménez.

Uh! Qué Leles.- El domingo a las 16.30 en Gimnasio Municipal de Berisso, 169 y 9, en el marco de la Fiesta del Vino de la Costa.

Peter Pank y los chicos perdidos.- El domingo a las 23.45 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Alejo y Belén.- El domingo a las 19 en Montevideo y 12, Berisso, en el marco de la Fiesta del Vino.

Homenaje a Cerati.- El domingo a las 22 en 71 entre 17 y 18 se presentará el dúo de covers de los 80 y 90 Pumper Nic, integrado por Vali Cañeque Cerati (sobrina del ex líder de Soda) en voz y Leo Road en guitarra y voz.

Tango

Lautaro Tissera Favaloro.- El domingo a las 13 en Los Laureles, 62 entre 8 y 9, presenta su show de guitarra a la carta.

Festival ciudadano.- El domingo a las 13 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, solistas de la Institución con el maestro Fabián Olmedo en piano.

Milonga del 2x4.- El domingo a las 18 en El gran Mingo, diagonal 79 entre 54 y 55, clase y luego milonga.

CINE VIDEO

El volcán adorado.- El domingo a las 17.30 en el Select, 19 y 51, de Fernando Krapp.

Joel.- El domingo a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Carlos Sorín.

Pequeña Babilonia.- El domingo a las 21.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Hernán Moyano.

Trainspotting.- El domingo a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Danny Boyle.

El motoarrebatador.- El domingo a las 21 en el EcoSelect, 19 y 51, de Agustín Toscani.

Lunes

Música

Silvia Augot + Horacio y la música.- El lunes a las 13 en 38 entre 16 y 17, melódico y tropical.

Marcelo Gabriel.- El lunes a las 12 en 42 entre 133 y 134.

Alejo y Belén.- El lunes al mediodía en Montevideo y 38, Berisso, todos los ritmos.

CINE

Nelly Omar, cantora nacional.- El lunes a las 20 en La Protectora, 49 entre 8 y 9, en el marco del ciclo de cine y música se proyectará este filme de Teresa Saporitti. Con la apertura musical de Roma Ramírez y Néstor Gómez.